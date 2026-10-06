विदेश के सामाचार: तुर्किये का जहाज डूबा, दो की मौत; पेरिस फैशन वीक में होडाकोवा के आई मेकअप की चर्चा

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पेरिस फैशन वीक : होडाकोवा के आई मेकअप के मुरीद हुए लोग

पेरिस फैशन वीक में स्वीडिश डिजाइनर एलेन होडाकोवा लार्सन का लुक खासा आकर्षण का केंद्र रहा। उनके रैंप लुक में सबसे ज्यादा ध्यान आंखों पर किए गए बोल्ड और आर्टिस्टिक मेकअप ने खींचा। होडाकोवा की सामने आई तस्वीर में उनका आई मेकअप बेहद अलग और प्रभावशाली नजर आ रहा है। मेकअप ने उनके पूरे लुक को एक्सपेरिमेंटल टच दिया, जिससे उनकी तस्वीर पर लोगों की नजरें ठहर गई। फैशन वीक के इस लुक ने साबित किया कि रनवे पर सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि मेकअप भी पूरी कहानी कह सकता है।

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यूक्रेन और रूस में जारी सैन्य तनाव के बीच काला सागर में तुर्किये के एक मालवाहक जहाज एमवी रॉयड ममदोव पर ड्रोन हमला किया गया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और बाद में वह डूब गया। हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि चालक दल में शामिल एक भारतीय घालय हो गया। जहाज के चालक दल में तीन भारतीय और अजरबैजानी नागरिक शामिल हैं।