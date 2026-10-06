एक्सप्लेनर: इस्राइल पर हमास के हमले के तीन साल, तब से जारी संघर्ष में अब कैसे हैं हालात, कितनी बदली तस्वीर?

इसके बाद इस्राइल ने क्या किया?

हमले के कुछ ही घंटों बाद इस्राइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद गाजा पर हवाई हमले शुरू हुए और अक्तूबर के शुरुआती दिनों में ही इस्राइल ने गाजा की नाकाबंदी कड़ी कर दी। 13 अक्तूबर को इस्राइल ने उत्तरी गाजा और गाजा सिटी के निवासियों को दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी हिस्सों में चले गए।



27 अक्तूबर को इस्राइल ने गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी सैन्य अभियान शुरू किया। शुरुआत उत्तरी गाजा से हुई और बाद में अभियान दक्षिण की ओर बढ़ा। इस्राइल का कहना था कि सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना और बंधक इस्रायली लोगों को वापस लाना है। इसी दौरान गाजा में लगातार हवाई हमले और जमीनी लड़ाई जारी रही।

युद्ध में हमास के कई बड़े नेता मारे गए

इस्राइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान हमास के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया। जनवरी 2024 में हमास के वरिष्ठ नेता सालेह अल-अरूरी बेरूत में मारे गए। मार्च 2024 में हमास के डिप्टी मिलिट्री कमांडर मारवान ईसा की मौत की जानकारी इस्राइल ने दी। जुलाई 2024 में इस्राइल ने सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद दाइफ को मारने का दावा किया, जिसकी बाद में पुष्टि हुई। उसी महीने हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया तेहरान में मारे गए। इस्राइल ने उस समय उनकी मौत की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर नहीं ली थी, हालांकि बाद में इस्राइली रक्षा मंत्री ने कहा कि हानिया को इस्राइल ने मारा था।



17 अक्तूबर 2024 को इस्राइल ने हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। सिनवार को 7 अक्तूबर के हमले की योजना से जुड़े प्रमुख लोगों में माना जाता था। उनकी मौत गाजा के राफा इलाके में इस्राइली सैनिकों के साथ मुठभेड़ के दौरान हुई।