कैसे बची कैप्टन स्मित की जान?: 'लगातार बह रहा था खून, होंठ भी पड़ गए थे नीले'; अब डॉक्टर ने खुद बताई हकीकत

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इस दौरान चार यात्रियों ने तुरंत दौड़ लगाई। कुछ ने हमलावर को पकड़ा। एक ने विमान संभाला। उन्हीं चार में से एक दांतों के डॉक्टर भी थे। उन्होंने तुरंत स्मित को संभाला और उनकी जान बचाने पूरी ताकत झोंक दी। एक इंटरव्यू में जॉर्जियाई दंत चिकित्सक डॉ. शुता मुसाएव ने इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि करीब 45 मिनट तक वो लगातार घावों पर दबाव बनाए रखे रहे। बर्फ की मदद से खून रोकने की कोशिश की।मुसाएव ने बताया कि कैप्टन के सिर और बाएं हाथ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उन्होंने पहले टी-शर्ट को घाव पर रखकर दबाव बनाया, लेकिन खून नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने विमान के कर्मचारियों से बर्फ मांगी। कैप्टन के घाव बहुत गहरे थे, इसलिए कई आइस पैकेट इस्तेमाल करने पड़े। मुसाएव ने करीब 45 मिनट तक घाव पर दबाव बनाए रखा और बर्फ लगाते रहे। उनका कहना था कि जब भी वह खून देखने के लिए टी-शर्ट हटाते थे, खून फिर तेज बहने लगता था।मुसाएव लगातार कैप्टन की हालत देखते रहे। वह उनसे बात करते रहे ताकि वह बेहोश न हों। उन्होंने कैप्टन से उनके बच्चों के बारे में पूछा और कहा कि वह जल्द अपने परिवार के पास लौटेंगे। कैप्टन ने अपना नाम और उम्र बताई। उन्होंने बताया कि वह भारत से हैं और दुबई में रहते हैं। वह दर्द में थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। एक समय उनकी नब्ज बहुत कम हो गई। तब मुसाएव ने उनके पैर ऊपर किए, जिसके बाद नब्ज फिर लौट आई। जब कैप्टन के होंठ नीले पड़ने लगे तो उन्होंने विमान कर्मचारियों से जल्द लैंडिंग कराने को कहा।कैप्टन दर्द की दवा मांग रहे थे। मुसाएव ने उन्हें थोड़ा-थोड़ा पानी दिया, लेकिन भारी खून बहने के कारण दवा देने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि कैप्टन को हिलाने या दवा देने से दोबारा ज्यादा खून निकल सकता है। वह लगातार उनकी नब्ज, बातचीत और होंठों का रंग देखते रहे। विमान के सऊदी अरब में उतरने के बाद उन्होंने कैप्टन को जमीन पर मौजूद डॉक्टरों के हवाले कर दिया। मुसाएव ने कहा कि कैप्टन ने उनकी और अन्य यात्रियों की जान बचाई, इसलिए उन्होंने भी उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। घटना के बाद मुसाएव और उनकी पत्नी भी मानसिक तनाव से गुजरे। मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन मच्छर की हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं।मुसाएव के मुताबिक, चीखने की आवाज सुनकर वह कॉकपिट की ओर दौड़े। वहां कैप्टन मच्छर घायल हालत में फर्श पर पड़े थे। सह-पायलट ओमानी नागरिक हमाम अल-हमामी ने कथित तौर पर कैप्टन पर हमला किया था और विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की थी। एक अन्य यात्री यानिव हयून ने हमलावर को कॉकपिट से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसने विमान को संभालकर सीधा किया। बाद में तीसरे पायलट ने विमान का नियंत्रण संभाल लिया। हमलावर पर काबू पाने के बाद मुसाएव ने अपना पूरा ध्यान घायल कैप्टन पर लगा दिया।