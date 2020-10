रिपब्लिकन सीनेटर डेविड परड्यू ने कमला हैरिस के नाम का उड़ाया मजाक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

रिपब्लिकन सीनेटर डेविड परड्यू जॉर्जिया में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आयोजित एक रैली में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का मजाक उड़ाते दिखाई दिए। डेविड ने रैली के दौरान कई बार उप राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस गलत तरीके से नाम लिया।

David Perdue is just gross.



He mispronounced @KamalaHarris' name just now warming up the stage for @realDonaldTrump to score race-baiting, cheap political cheers. pic.twitter.com/kiLmn8682A