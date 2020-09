एससीओ की बैठक के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक के लिए अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर मेजर जनरल बी यू निकोलेविच द्वारा उनका स्वागत किया गया।

Defence Minister Rajnath Singh has reached Moscow on a three-day visit to Russia. He was received by Major General Bukhteev Yury Nikolaevich at the airport: Office of the Defence Minister pic.twitter.com/WFPwqoJwW3