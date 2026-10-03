अफगानिस्तान में सोने की खदान में हादसा: तुखार प्रांत में पांच मजदूरों की मौत, दो दिन पहले 10 की बचाई गई थी जान

अफगानिस्तान के उत्तरी तखर प्रांत में सोने की एक खदान अचानक ढह गई। इस हादसे में खदान के अंदर काम कर रहे पांच खनिकों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने शनिवार को हादसे की जानकारी दी।

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