यूएन: 'अपनी सेना के रहमो-करम पर चलती है शहबाज की सत्ता', संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत ने दिखाया आईना

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जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच तीखी बयानबाजी हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत जवाब दिया। भारत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे।