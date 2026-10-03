दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश के मंदिर में तोड़फोड़: मां दुर्गा समेत सात मूर्तियां क्षतिग्रस्त; बवाल क्यों?

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मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। सातों मूर्तियों को बनाने का ज्यादातर काम पूरा हो गया था। कारीगरों को केवल मूर्तियों में रंग भरने का काम करना बाकी था। इसी बीच मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने आई। जमुर्की आर्य समिति के अध्यक्ष प्रकाश बकाली के मुताबिक, मंदिर में करीब 85 वर्षों से दुर्गा पूजा आयोजित की जा रही है।जमुर्की आर्य समिति के अध्यक्ष प्रकाश बकाली ने बताया कि गुरुवार को जब वह मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने समुदाय के अन्य लोगों के साथ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त हालत में देखा। इसके बाद पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। बकाली ने कहा, 'हमें नहीं पता कि यह किसने किया। हमने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अब हम चाहते हैं कि कानून लागू कराने वाली एजेंसियां जिम्मेदार लोगों का पता लगाएं और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएं।'घटना की जानकारी मिलने के बाद टांगाइल के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद शमसुल आलम सरकार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सहायक पुलिस अधीक्षक एमडी अदनान मुस्तफिज ने बताया कि कुछ मूर्तियों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच कर रही है। साथ ही, सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं।बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं। खबर के मुताबिक, देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 7.95 प्रतिशत है। समुदाय को सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक अशांति के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा और स्थानीय मंदिरों तथा मूर्तियों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। हालांकि, इस घटना में शामिल लोगों की पहचान और तोड़फोड़ के पीछे की वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।