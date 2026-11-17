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संयुक्त बयान में क्वाड देशों ने साफ किया कि किसी भी देश की ओर से बल या दबाव के जरिये मौजूदा स्थिति बदलने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। चारों देशों ने इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए चिंता का विषय बताया। इसके साथ ही आर्थिक दबाव बनाने के तरीकों पर भी गंभीर चिंता जताई गई। बयान में खास तौर पर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों का जिक्र किया गया। यानी क्वाड देशों की चिंता केवल सैन्य या समुद्री गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और आर्थिक फैसलों के जरिये दबाव बनाने को लेकर भी है। हालांकि, इस बयान में किसी देश का नाम लेकर इन गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।क्वाड नेताओं ने महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित रखने और समुद्र व हवाई मार्गों पर आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री परिवहन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखना भी साझा प्राथमिकताओं में शामिल है। चारों देशों ने कहा कि वे क्षेत्र में खुले, सुरक्षित और किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम समुद्री परिवहन गलियारे सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे।संयुक्त बयान में भविष्य की तकनीकों को आर्थिक विकास और सहयोग का अहम आधार बताया गया। इसमें भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को बढ़ावा देने के साथ उसमें निवेश और उसके इस्तेमाल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। क्वाड देशों का कहना है कि वे भविष्य की तकनीकों के जरिये विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा आपदाओं के समय प्रभावित लोगों तक जीवनरक्षक सहायता पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। चारों देशों ने इस तरह की मदद के लिए आपसी सहयोग जारी रखने की बात कही।संयुक्त बयान में चारों देशों ने साफ किया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा चुनौतियों से निपटने और विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए क्षेत्रीय साझेदारों के साथ काम किया जाएगा।