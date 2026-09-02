यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन: ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश, ईरान को भी दिया मदद का भरोसा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज करने के संकेत देते हुए उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बात कही है और जेलेंस्की पर 'राज्य-प्रायोजित आतंकवाद' का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, यूरोपीय संघ और NATO रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य दबावों की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन से मुलाकात कर कठिन दौर में तेहरान को जरूरी सहायता देने का भरोसा दिया। रिपोर्टों के मुताबिक, रूस ईरान को उन्नत सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों की क्षमता विकसित करने में भी गुप्त रूप से मदद कर रहा है।

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