यूरोप में आर्थिक सुनामी की आहट?: डच केंद्रीय बैंक ने अरबों डॉलर का सोना लंदन भेजा, क्या हैं इसके मायने?

डच केंद्रीय बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि उसने अपने अरबों अमेरिकी डॉलर के स्वर्ण भंडार को उत्तरी अमेरिका से स्थानांतरित कर दिया है। बैंक ने इस कदम को वैश्विक राजनीतिक अशांति के समय में 'संकट की तैयारी' बताया है। यह स्थानांतरण मार्च से अगस्त के बीच किया गया। बैंक ने न्यूयॉर्क और ओटावा, कनाडा में रखे कुल करीब 313 मीट्रिक टन सोने में से 86 मीट्रिक टन सोना लंदन भेजा है। इस कदम से पहले न्यूयॉर्क में डच सोने का 31.3 फीसदी और ओटावा में 19.7 फीसदी हिस्सा था। स्थानांतरण के बाद अब दोनों शहरों में 18.5 फीसदी सोना बचा है। बैंक के पास कुल 612.4 मीट्रिक टन सोना है, जिसका मूल्य 2025 के अंत तक 72.2 अरब यूरो (लगभग 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर) था। बैंक के गवर्नर ओलाफ स्लेइपेन ने कहा कि इस स्थानांतरण से उनके स्वर्ण भंडार की व्यापार योग्यता में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक को उम्मीद है कि उन्हें कभी भी इन भंडारों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपनी लचीलापन और तैयारी मजबूत करने की आवश्यकता है।

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