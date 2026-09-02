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यूरोप में आर्थिक सुनामी की आहट?: डच केंद्रीय बैंक ने अरबों डॉलर का सोना लंदन भेजा, क्या हैं इसके मायने?

Wed, 02 Sep 2026 09:01 PM IST
प्रशांत तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 02 Sep 2026 09:01 PM IST
सार

डच केंद्रीय बैंक ने राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता की आशंका के बीच अपने सोने के भंडार को अधिक आसानी से व्यापार योग्य बनाने के लिए उत्तरी अमेरिका से करीब 86 मीट्रिक टन सोना लंदन स्थानांतरित किया है। इसके तहत कुछ सोना सीधे नीदरलैंड लाया गया और फिर लंदन भेजा गया, जबकि करीब 59 टन सोना न्यूयॉर्क में बेचकर उसकी रकम से लंदन में सोना खरीदा गया।

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Dutch Central Bank Moves Billions in Gold to London Amid Global Unrest: Crisis Preparedness?
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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डच केंद्रीय बैंक ने बुधवार को घोषणा की कि उसने अपने अरबों अमेरिकी डॉलर के स्वर्ण भंडार को उत्तरी अमेरिका से स्थानांतरित कर दिया है। बैंक ने इस कदम को वैश्विक राजनीतिक अशांति के समय में 'संकट की तैयारी' बताया है। यह स्थानांतरण मार्च से अगस्त के बीच किया गया। बैंक ने न्यूयॉर्क और ओटावा, कनाडा में रखे कुल करीब 313 मीट्रिक टन सोने में से 86 मीट्रिक टन सोना लंदन भेजा है। इस कदम से पहले न्यूयॉर्क में डच सोने का 31.3 फीसदी और ओटावा में 19.7 फीसदी हिस्सा था। स्थानांतरण के बाद अब दोनों शहरों में 18.5 फीसदी सोना बचा है। बैंक के पास कुल 612.4 मीट्रिक टन सोना है, जिसका मूल्य 2025 के अंत तक 72.2 अरब यूरो (लगभग 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर) था। बैंक के गवर्नर ओलाफ स्लेइपेन ने कहा कि इस स्थानांतरण से उनके स्वर्ण भंडार की व्यापार योग्यता में सुधार हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक को उम्मीद है कि उन्हें कभी भी इन भंडारों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपनी लचीलापन और तैयारी मजबूत करने की आवश्यकता है।

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कितना सोना और कैसे स्थानांतरित हुआ?
27 मीट्रिक टन से अधिक सोना अमेरिका और कनाडा से डच बैंक की जीस्ट के पास एक सैन्य अड्डे पर स्थित अत्यधिक सुरक्षित तिजोरी में भौतिक रूप से स्थानांतरित किया गया। बैंक ने यह नहीं बताया कि सोने की ईंटें अटलांटिक महासागर के पार कैसे पहुंचीं। ज़ीस्ट से लंदन में भी इतनी ही मात्रा में सोना स्थानांतरित किया गया। शेष स्थानांतरण न्यूयॉर्क में लगभग 59 मीट्रिक टन सोना बेचकर और उस आय का उपयोग करके लंदन में सोना खरीदने से पूरा हुआ।
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लंदन को क्यों चुना गया?
डच बैंक, जिसे डीएनबी के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, ने बताया कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया सोना आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों को पूरा करता है। इसे दुनिया का सबसे आसानी से व्यापार योग्य सोना माना जाता है। इसलिए, संकट की स्थिति में यह डीएनबी के लिए सबसे आसानी से उपलब्ध होगा। न्यूयॉर्क और ओटावा में रखे स्वर्ण भंडार को ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी और सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता है। डच केंद्रीय बैंक ने वैश्विक अशांति के बीच अपने अरबों के स्वर्ण भंडार को उत्तरी अमेरिका से लंदन स्थानांतरित किया। बैंक ने इसे 'संकट की तैयारी' बताया, जिससे सोने की व्यापार योग्यता बढ़ेगी।

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