UAE: PM मोदी बोले- यूएई संग व्यापार को 85 से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाएंगे; जानें किन समझौतों पर बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय फ्रांस की यात्रा समाप्त कर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पहुंचे हैं यहां उन्होंने शनिवार को द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बातचीत की। पीएम मोदी का यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर-अल-वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। यहां यूएई के राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से गले लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया।

