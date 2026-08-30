फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   nasa launches roman space telescope dark energy exploration

नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च: खोजेगा ब्रह्मांड के छिपे अनोखे गहरे राज, खुलेगा डार्क मैटर का रहस्य?

Sun, 30 Aug 2026 06:14 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, केप कर्निवाल।
पीटीआई, केप कर्निवाल। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 30 Aug 2026 06:14 PM IST
सार

नासा ने 4.3 बिलियन डॉलर की लागत वाले अपने सबसे आधुनिक 'रोमन स्पेस टेलीस्कोप' को स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 16 लाख किलोमीटर दूर तैनात होने वाला यह टेलीस्कोप हबल से 100 गुना ज्यादा बड़े विजन और अभूतपूर्व रफ्तार से काम करेगा। इसका मुख्य मकसद ब्रह्मांड के अज्ञात ग्रहों, अनसुलझी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को उजागर करना है।
 

विज्ञापन
nasa launches roman space telescope dark energy exploration
नासा की नई उड़ान - फोटो : @AI/अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के केप केनावेरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से रविवार की सुबह नासा का नया और बेहद खास 'रोमन स्पेस टेलीस्कोप' सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। करीब 4.3 बिलियन डॉलर (लगभग 36 हजार करोड़ रुपये) की लागत से तैयार इस टेलीस्कोप को स्पेसएक्स के शक्तिशाली 'फाल्कन हैवी' रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया।
विज्ञापन


16 लाख किलोमीटर दूर 'वेब टेलीस्कोप' के पास बनेगा ठिकाना
इस टेलीस्कोप को पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर (10 लाख मील) दूर स्थित एक खास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर तैनात किया जाएगा। यह वही जगह है जहां नासा का प्रसिद्ध 'वेब स्पेस टेलीस्कोप' पहले से काम कर रहा है। बस के आकार के इस टेलीस्कोप को अपनी मंजिल तक पहुंचने में लगभग तीन महीने से ज्यादा का समय लगेगा।
विज्ञापन


हबल से 100 गुना बड़ा विजन, चुटकियों में समेटेगा ब्रह्मांड
नासा की साइंस मिशन डायरेक्टर निक्की फॉक्स के मुताबिक, रोमन टेलीस्कोप की देखने की क्षमता हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा चौड़ी है। जो काम हबल टेलीस्कोप को करने में 100 साल लगते, रोमन टेलीस्कोप उसे महज एक महीने में पूरा कर लेगा। यह टेलीस्कोप हजारों सुपरनोवा, अरबों आकाशगंगाओं और अनगिनत तारों की खोज बेहद सटीकता से करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: एक्सप्लेनर: नेपाल में मुर्दे कैसे बन रहे जिंदा लोगों के लिए खतरा; पीने का पानी हो रहा जहरीला, संकट कितना बढ़ा?


डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों से उठेगा पर्दा?
वैज्ञानिकों का मानना है कि रोमन टेलीस्कोप ब्रह्मांड के उन छिपे हुए हिस्सों यानी 'डार्क मैटर' और 'डार्क एनर्जी' पर रोशनी डालेगा, जो पूरे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं लेकिन अब तक रहस्य बने हुए हैं। यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र का अब तक का सबसे गहरा और सटीक खाका तैयार करेगा।

'मदर ऑफ हबल' नैन्सी ग्रेस रोमन को मिला बड़ा सम्मान
यह नासा का पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम किसी महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। इसे नासा की पहली चीफ एस्ट्रोनॉमर दिवंगत नैन्सी ग्रेस रोमन की याद में 'रोमन स्पेस टेलीस्कोप' नाम दिया गया है। वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें 'मदर ऑफ हबल' भी कहा जाता है। उन्होंने 1959 में नासा ज्वाइन करने के बाद अंतरिक्ष में टेलीस्कोप स्थापित करने की पैरवी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed