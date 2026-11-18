फिलीपींस की प्रथम महिला लुईस अरनेटा-मार्कोस को पारंपरिक कश्मीरी पश्मीना शॉल एक पेपर माशे बॉक्स में भेंट की गई। पश्मीना चांगथांगी बकरी के शरीर के नीचे की मुलायम ऊन से तैयार होती है। यह अपनी खास मुलायमियत, गर्माहट और हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। इस उपहार में कश्मीर की दो पारंपरिक कलाओं की झलक है।पीएम मोदी ने म्यांमार और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया को कर्नाटक के बीदर में बना बिदरी कला का चांदी की नक्काशी वाला फूलदान भेंट किया। यह जस्ता और तांबे के मिश्रण से तैयार होता है। कारीगर इसकी सतह पर डिजाइन बनाकर उसमें चांदी के तार जड़ते हैं। इसके बाद विशेष प्रक्रिया से इसे गहरा काला रंग दिया जाता है, जिससे चांदी की नक्काशी और उभरकर दिखाई देती है। इस कला को जीआई टैग भी मिला हुआ है।पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग को पारंपरिक भारतीय लेदर वॉल हैंगिंग भेंट की। इसे तैयार करने के लिए चमड़े को मुलायम बनाकर उस पर बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें फूलों, ज्यामितीय आकृतियों और वन्यजीवों से जुड़े चित्रों का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक रंगों से सजाई गई ये कलाकृतियां भारत की लोक कला और पारंपरिक कारीगरी को दर्शाती हैं।तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री काय राला शनाना गुसमाओ को गुजरात के खंभात में बनी अगेट बाउल भेंट की गई। यह अर्ध-कीमती पत्थर से तैयार की गई कटोरी है। अगेट पत्थर पर प्राकृतिक धारियां, रंग और अलग-अलग बनावट होती हैं। कारीगर इसे काटकर, आकार देकर और पॉलिश करके तैयार करते हैं। खंभात में पत्थर तराशने की यह कला सदियों पुरानी है।थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल को गुजरात के कच्छ की पारंपरिक रोगन कला की पेंटिंग दी गई। यह कला कच्छ के निरोना गांव के कुछ कारीगर परिवारों तक सीमित है। इसमें अरंडी के तेल को उबालकर गाढ़ा रंग तैयार किया जाता है। इसके बाद धातु की पतली सलाई से कपड़े पर हाथों से बारीक डिजाइन बनाए जाते हैं। कपड़े को मोड़कर डिजाइन की दूसरी तरफ भी समान छाप बनाई जाती है।मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को चांदी की नक्काशी वाली पारंपरिक उरली भेंट की गई। यह भारतीय सजावटी पात्र है, जिस पर चांदी की बारीक कारीगरी की जाती है। परंपरा के अनुसार इसमें पानी भरकर तैरते हुए फूल सजाए जाते हैं। इसे शुद्धता, समृद्धि, अतिथि सत्कार और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है।लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्साय सिफांडोन को सोने की नक्काशी वाला रोज क्वार्ट्ज हाथी दिया गया। इसे प्राकृतिक गुलाबी क्वार्ट्ज पत्थर से तराशकर तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पर हाथ से सुनहरी सजावट और फूलों के डिजाइन बनाए जाते हैं। भारतीय परंपरा में हाथी शक्ति, बुद्धिमत्ता, सम्मान और राजसी वैभव का प्रतीक है।इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को पारंपरिक चोल कांस्य मूर्ति भेंट की गई। चोल वंश के शासनकाल में दक्षिण भारत में यह कला नौवीं से 13वीं शताब्दी के बीच खूब विकसित हुई। इसे बनाने के लिए मोम से आकृति तैयार कर विशेष ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इन मूर्तियों में शरीर की बनावट, भाव और आभूषणों का बारीक चित्रण देखने को मिलता है।कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेत को पारंपरिक डोकरा कला से बनी नाव भेंट की गई। यह धातु शिल्प करीब 4,000 साल पुरानी मोम ढलाई तकनीक से तैयार किया जाता है। नाव पर लोगों और पक्षियों की आकृतियां बनाई गई हैं। यह कलाकृति एकता, सहयोग, सामूहिक प्रगति और प्रकृति के साथ तालमेल का संदेश देती है।