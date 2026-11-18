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पूर्व अमेरिकी कांग्रेसवुमन पेल्टोला, अलास्का की पहली डेमोक्रेटिक सीनेटर बनेंगी। उनसे पहले मार्क बेगिच इस सीट पर थे, जो 2009 से 2015 तक इस पद पर रहे थे। बता दें कि वह अमेरिकी सीनेट के लिए चुनी जाने वाली अलास्का की पहली मूल निवासी महिला हैं। वह उन केवल दो मूल निवासी महिलाओं में से एक हैं जो इस पद पर पहुंची हैं; दूसरी महिला पैगी फ्लैनागन हैं, जिन्होंने इस साल मिनेसोटा में सीनेट का चुनाव जीता है।अलास्का का मुकाबला मध्यावधि चुनावों में सीनेट की आखिरी दौड़ थी, जिसका परिणाम घोषित किया गया। इस मुकाबले में एक निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर विवाद भी हुआ, जिसका नाम सुलिवन के नाम से मिलता-जुलता था।इससे पहले, 1958 में रिपब्लिकन राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के दूसरे कार्यकाल के दौरान, डेमोक्रेट्स ने मध्यावधि चुनाव में नौ या उससे अधिक सीनेट सीटें जीती थीं। उस साल, डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली 13 सीटें छीन ली थीं और अलास्का की दो नई बनी सीटों पर भी जीत हासिल की थी, जिससे उन्हें कुल 15 सीटों का फायदा हुआ था।पेल्टोला की जीत के बाद, जनवरी में जब नई कांग्रेस शुरू होगी, तब डेमोक्रेट्स के पास 56-44 का बहुमत होगा। पिछले 16 वर्षों में सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की यह सबसे बड़ी बढ़त है। 3 जनवरी 2011 को समाप्त हुई 111वीं कांग्रेस के अंतिम दिनों में, डेमोक्रेट्स के पास सीनेट की 58 सीटें थीं।अगर अलास्का की सीट को छोड़ भी दें, तब भी डेमोक्रेट्स को जनवरी 2015 के बाद से सबसे बड़ा बहुमत मिल गया है। 2014 के मध्यावधि चुनावों में, राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान, रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेट्स की नौ सीटें जीतकर सत्ता पर अपना नियंत्रण बना लिया था।बुधवार को मिसिसिपी में अमेरिकी सीनेट की दौड़ में डेमोक्रेट स्कॉट कोलोम की जीत के साथ, उनकी पार्टी को रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली आठवीं सीट मिल गई। 40 साल पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के दूसरे मध्यावधि चुनाव के बाद से, यह डेमोक्रेट्स के लिए किसी मध्यावधि चुनाव में हासिल की गई सबसे बड़ी बढ़त है।मंगलवार तक, डेमोक्रेट्स ने 'हाउस' (प्रतिनिधि सभा) में भी वापसी करते हुए 42 सीटें जीत ली थीं। इन नतीजों ने राष्ट्रपति की पार्टी को मध्यावधि चुनावों में नुकसान होने के ऐतिहासिक चलन को जारी रखा है। 'हाउस' की तुलना में, सीनेट पर मध्यावधि चुनावों के असर का प्रभाव आमतौर पर कम देखने को मिलता है।2026 से पहले के पिछले 16 मध्यावधि चुनावों में से सात में, राष्ट्रपति की पार्टी ने सीनेट में अपनी स्थिति बनाए रखी या सीटें हासिल कीं। हालांकि, इनमें से लगभग सभी चुनाव राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान हुए थे। राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले मध्यावधि चुनाव अक्सर पार्टी के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। इसकी तुलना में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक केवल दो मध्यावधि चुनावों में ही राष्ट्रपति की पार्टी 'हाउस' में सीटें बढ़ाने में सफल रही है।