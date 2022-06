G7 Summit: पीएम पहुंचे जर्मनी, म्यूनिख एयरपोर्ट पर गूंजे मोदी-मोदी के नारे, जी-7 देशों की शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 देशों की शिखर बैठक में भाग लेने जर्मनी पहुंच गए हैं। यह बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में हो रही है। इसमें दुनिया के सात ताकतवर देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे।

जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर बावेरियन बैंड की धुनों के बीच उनका खासतौर से स्वागत किया गया। म्यूनिख एयरपोर्ट के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। अनिवासी भारतीयों ने 'मोदी-मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए।

