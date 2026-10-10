गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका: पेंसिल्वेनिया में संदिग्ध हमलावर ने खुद को मारी गोली, दो बच्चों समेत नौ की मौत

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सीबीएस से जुड़े स्थानीय समाचार चैनल एरी न्यूज नाउ के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे पेरी स्ट्रीट पर गोली चलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस को बुलाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखने की सूचना दी थी। इसके बाद वह एक घर के अंदर चला गया। पुलिस को सड़क पर दो महिलाओं के शव मिले। घर के अंदर भी कई लोगों के शव बरामद किए गए।एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने एक स्थानीय समाचार चैनल से कहा, "अपने 28 साल से अधिक के करियर में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि एरी शहर ने कभी इतने लोगों की मौत और इतनी तबाही देखी होगी, जितनी हमने अभी देखी है।" एरी के पुलिस प्रमुख रिक लोराह ने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।शनिवार सुबह पुलिस ने नौ लोगों की मौत की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके पहुंचने के बाद कोई और गोली नहीं चलाई गई। कार्रवाई के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें पुलिस के सामरिक अभियान में इस्तेमाल किए गए फ्लैश-बैंग उपकरणों की थीं।एरी शहर के प्रशासन और मेयर डारिया डेविलिन ने सोशल मीडिया पर संयुक्त बयान जारी कर कहा कि अब आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। बयान में कहा गया, "आज रात एरी में सातवीं और पेरी स्ट्रीट के पास एक भयानक त्रासदी हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हम समझते हैं कि इस खबर से शहर के लोगों को गहरा सदमा और दुख पहुंचा है।"डेविलिन ने कहा, "हम जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। हमलावर की मौत हो चुकी है और फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिजनों और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं।"पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने शनिवार सुबह बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेयर डारिया डेविलिन से बात की है और इस घटना के बाद राज्य सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने की पेशकश की है।शापिरो ने कहा, "एरी में कल रात हुई सामूहिक गोलीबारी में हमारे पेंसिल्वेनिया के नौ लोगों की मौत हो गई। इस परिवार के दुख से मेरा दिल टूट गया है। मैं और लोरी पीड़ितों के परिजनों तथा एरी के पूरे समुदाय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।" शहर प्रशासन और पुलिस विभाग ने शनिवार शाम चार बजे गोलीबारी की घटना पर आगे की जानकारी देने की घोषणा की।