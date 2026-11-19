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ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने कहा है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्व में तीन तेल टैंकर बारूदी सुरंगों से टकरा गए, जिसके बाद उनमें आग लग गई। ईरानी सेना के मुताबिक, इन जहाजों को उसके नौसैनिक बलों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद जहाज आगे बढ़ते रहे। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि टैंकरों ने अपनी स्थिति बताने वाले नेविगेशन सिस्टम बंद कर रखे थे। आईआरजीसी ने कहा कि इस रणनीतिक समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय जरूरी है। हालांकि, टैंकरों की पहचान, उनके मालिकाना हक और नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।टैंकरों में आग लगने की घटना के पहले अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्च साइट पर सटीक हमला किया था। अमेरिकी सैन्य अधिकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान के पहले किए गए हमले के जवाब में की गई। अमेरिका ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी विमानों ने सटीक निशाने वाले हथियारों से मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया। दूसरी ओर, क़ेश्म द्वीप के एक स्थानीय अधिकारी ने ईरानी मीडिया को बताया कि द्वीप पर अमेरिका के कई हमले हुए, लेकिन उनसे बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह दोनों देशों के बीच जवाबी सैन्य कार्रवाई का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है।ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बहरीन भी बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि ईरान की आईआरजीसी की ओर से अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाकर कई ड्रोन भेजे गए थे। ये ड्रोन बहरीन के एक एयरबेस की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेना ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। सेंटकॉम के मुताबिक, इस घटना में अमेरिकी उपकरणों या सैन्यकर्मियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य और उसके आसपास कम से कम पांच जहाजों को निशाना बनाए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इससे इस समुद्री क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है।ईरान की सेना ने जहाजों को चेतावनी दी है कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए अमेरिका की ओर से बताए गए कथित फर्जी समुद्री रास्तों का इस्तेमाल न करें। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अलग-अलग घटनाओं में होर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के दो ड्रोन मार गिराए हैं। दूसरी तरफ, अमेरिका ने अपने ड्रोन और रडार सिस्टम पर हुए हमलों को नाकाम करने की बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों देशों के दावे एक-दूसरे से अलग हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने समुद्री क्षेत्र में टकराव की आशंका बढ़ा दी है।बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें दावा किया गया था कि तेहरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। इन खबरों में रासायनिक हथियारों और डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी। दोनों ईरानी नेताओं ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया और इस्राइल समर्थक मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। अराघची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि इन खबरों का मकसद ईरान के खिलाफ संभावित संघर्ष के लिए समर्थन जुटाना है। इस तरह होर्मुज में जहाजों पर हमले, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और दोनों देशों के आरोप-प्रत्यारोप ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है।