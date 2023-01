Pakistan: कराची फूड फेस्टिवल के आखिरी दिन भारी बवाल, मची भगदड़ और लड़कियों के साथ हुई छेड़खानी

पाकिस्तान का एतिहासिक कराची फूड फेस्टिवल रविवार को कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया। तीन दिवसीय इस फेस्टिवल के आखिरी दिन लोगों को यहां अफरा-तफरी और भगदड़ का सामना करना पड़ा। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें परिवारों ने कहा है कि उन्हें फेस्टिवल के दौरान भगदड़ और छेड़खानी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा।

Mishap happened during the last day of #KhiEat2k23 . It was too bad that we still cant manage a huge event without anything bad happened.#KarachiEat #KarachiEat2023 pic.twitter.com/TnVkNqAeBE