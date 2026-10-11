आतंकवाद पर लगाम या सियासी चाल? खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी से पाकिस्तान में घमासान, पीटीआई ने खोला मोर्चा

पाकिस्तान की संघीय सरकार ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आखिरकार आपातकाल लागू कर दिया। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मंजूरी मिलते ही प्रांत में इमरजेंसी और गवर्नर शासन लागू करने का फैसला प्रभावी हो गया। पिछले कई दिनों से इस कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने इस फैसले को सरकार की ‘बड़ी राजनीतिक भूल’ करार देते हुए इसका विरोध किया है।

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