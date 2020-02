टेरर फंडिंग मामला: आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ पाक अदालत आठ फरवरी को सुनाएगी फैसला

मुंबई हमले के मास्टर माइंड आतंकवादी हाफिद सईद के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) आठ फरवरी को फैसला सुनाएगी। अदालत हाफिज सईद के खिलाफ आतंक वित्तपोषण (टेरर फंडिंग) मामले में फैसला सुनाएगी। आतंकवाद निरोधक अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टे ने जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिद सईद पर शनिवार को छह घंटे तक चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

Pakistan: An Anti-Terrorism Court (ATC) in Lahore will announce on 8th February, the verdict in terror-financing case in which Hafiz Saeed has been indicted by the court. (file pic) pic.twitter.com/EIdRFhIOaR