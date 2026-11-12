जासूसी विवाद: एनवीडिया सीईओ हुआंग ने मांगी माफी, जांच के लिए उतारा अमेरिका की दिग्गज लॉ फर्म

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विवाद के बावजूद हुआंग ने कंपनी के नियमित कामकाज को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि, कंपनी के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर निराशा और सदमे का माहौल है। इस मामले की जांच अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) भी कर रहा है। एनवीडिया ने मंगलवार को वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज को स्वतंत्र जांच की जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की। अमेरिका की प्रमुख कानूनी फर्मों में शामिल इस संस्था की ओर से पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी जून किम जांच का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम किया है और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आपराधिक मामलों की जांच का अनुभव रखते हैं। कंपनी के निदेशक मंडल ने पहले ही स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति को जांच की निगरानी की जिम्मेदारी दी थी।अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति के वरिष्ठ रिपब्लिकन सदस्य सीनेटर केविन क्रैमर और पूर्व आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। यह विवाद द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद गहराया है, जिसमें दावा किया गया है कि हुआंग का सिंगापुर स्थित एक डाटा सेंटर कंपनी की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग के साथ व्यक्तिगत संबंध था, जिन्हें अमेरिकी अधिकारी चीन की संदिग्ध जासूस मानते हैं। केविन ने एक साक्षात्कार में कहा कि एनवीडिया की चिप्स बेहद संवेदनशील हैं और इस मामले में ब्लैकमेलिंग की भारी आशंका है। जेनसन हुआंग का पद पर बने रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। इससे पहले फॉक्स बिजनेस नेटवर्क के होस्ट लैरी कुडलो ने भी हुआंग से इस्तीफा देने को एक "सामान्य समझ वाला कदम" बताया। रिपोर्टों के अनुसार, एलिस हुआंग पर संदेह है कि उन्होंने चीनी खुफिया एजेंट के रूप में काम करते हुए उन्नत अमेरिकी एआई चिप्स को अवैध रूप से बीजिंग पहुंचाने में मदद की। अमेरिकी संसद की 'हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन चाइना' ने भी कहा है कि इस संबंध का सीधा असर अमेरिका-चीन एआई दौड़ और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ा है।