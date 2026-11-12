पाकिस्तान में पुलिस टीम पर आतंकी हमला: 18 हमलावर ढेर, 11 सुरक्षाकर्मियों की मौत; अवैध खनन बना हमले की वजह?

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खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जनसंपर्क निदेशक की ओर से जारी बयान में हमले के लिए 'फितना-अल-खवारिज' को जिम्मेदार बताया गया है। पाकिस्तान सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों के लिए इस नाम का इस्तेमाल करती है। पुलिस का आरोप है कि आपराधिक तत्वों के इशारे पर आतंकियों ने पुलिस टीम को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में 18 हमलावर मारे गए।पुलिस प्रवक्ता मुहम्मद नोमान जैब के मुताबिक, हमले में डीएसपी गंबट हैदर जमान और सब इंस्पेक्टर मुख्तियार की भी मौत हो गई। हमलावरों ने पुलिस की पांच गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। हमले की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया।हमले के बाद जिला मुख्यालय टीचिंग अस्पताल में आपातकाल घोषित कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया और घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पुलिस के बयान में अवैध सोने के खनन में शामिल लोगों और आतंकियों के बीच कथित गठजोड़ की बात भी कही गई है।पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक, 30 अक्तूबर से 5 नवंबर के बीच देश की सुरक्षा स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव रहा। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा और पूर्ववर्ती कबायली इलाकों में आतंकी गतिविधियां फिर बढ़ीं। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान भी तेज हुए। गौरतलब है कि पाकिस्तान की संघीय सरकार ने 11 अक्तूबर से खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन और आपातकाल लागू कर रखा है। सरकार ने इसके पीछे पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से जानबूझकर दूरी बनाने का आरोप लगाया था।