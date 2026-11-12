कभी खुद के नाम से जोड़ा 250 फीट का आर्च: अब पूर्व सैनिकों के सम्मान का हवाला; ट्रंप की योजना पर संकट क्यों?

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तीन पूर्व सैनिकों ने आर्च के निर्माण को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कैनेडी राजनीतिक परिवार के नौ सदस्य भी इस परियोजना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

अमेरिकी जिला जज तान्या चुटकन ने पिछले सप्ताह 14 दिनों के लिए निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगा दी थी। कुछ सैन्य संगठनों ने इस आर्च का समर्थन किया है, जबकि कई अन्य संगठन इसके विरोध में हैं।

पिछले सप्ताह मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस में उनका नियंत्रण होने वाला है। इससे ट्रंप की दूसरी निर्माण और नवीनीकरण परियोजनाओं पर निगरानी बढ़ सकती है।

व्हाइट हाउस ने पिछले सप्ताह इस परियोजना के प्रचार के लिए एक वेबसाइट शुरू की। इसमें स्मारक का नाम 'यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ट्रायम्फल आर्च' बताया गया है।

वेबसाइट पर इसे लंबे समय से लंबित और खासकर सेना की ओर से कई वर्षों से मांगा जा रहा स्मारक बताया गया है।

ट्रंप की योजना के मुताबिक, करीब 250 फीट ऊंचा यह आर्च अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री और लिंकन मेमोरियल के पास बनाया जाना है। ट्रंप कई महीनों से इसकी तुलना पेरिस के मशहूर आर्क डी ट्रायम्फ से करते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि इसका नाम 'आर्क डी ट्रंप' रखा जा सकता है। उनका दावा रहा है कि वाशिंगटन में सदियों से ऐसे स्मारक की मांग होती रही है। अब ट्रंप ने अपनी बात को पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा से जोड़ दिया है।इस आर्च को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है। तीन पूर्व सैनिकों ने इसके निर्माण के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वहीं, कैनेडी राजनीतिक परिवार के नौ सदस्य भी इस परियोजना को रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इस स्मारक के बनने से अर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री में उनके परिवार के सदस्यों की कब्रों पर इसकी छाया पड़ेगी। हालांकि, ट्रंप की ओर से चुने गए सदस्यों वाले निगरानी बोर्डों ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी, लेकिन विरोध और कानूनी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।व्हाइट हाउस ने कानूनी अड़चनों के बावजूद इस परियोजना का प्रचार जारी रखा है। नई वेबसाइट पर ट्रंप की तस्वीर और उनका बयान प्रमुखता से दिखाया गया है। वेबसाइट पर 'ट्रायम्फ' शब्द को सुनहरे रंग की घुमावदार लिखावट में पेश किया गया है। इसका अंदाज ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो एस्टेट में इस्तेमाल होने वाली लिखावट जैसा है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस और वेस्ट विंग में किए गए बदलावों में भी इसी तरह की सजावटी शैली देखने को मिली है।इस स्मारक की योजना में सैन्य और सुरक्षा से जुड़ी विशेष व्यवस्थाओं का भी जिक्र है। वेबसाइट ने इसे बेहद गोपनीय और घातक क्षमता वाली संरचना बताया है। हालांकि, परियोजना की कुल लागत और इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ अनुमानों में इसकी लागत 10 करोड़ डॉलर यानी करीब 100 मिलियन डॉलर तक बताई गई है। इस बीच, कानूनी रोक और कांग्रेस में बदलते राजनीतिक समीकरणों के कारण ट्रंप की इस महत्वाकांक्षी योजना का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।