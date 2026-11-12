आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया से एक बेहद क्रांतिकारी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डारियो अमोदेई ने दावा किया है कि एआई की मदद से अगले 10 वर्षों के भीतर कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियों जैसी दुनिया की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त या नियंत्रित किया जा सकता है।

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बीमारियों के इलाज के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे निवेशकों के साथ एक बैठक के दौरान अमोदेई ने कहा कि जैविक और चिकित्सा अनुसंधान में एआई की तेजी से हो रही प्रगति मानवता को "चमत्कारों के युग" की ओर ले जा रही है। अमोदेई का तर्क है कि आधुनिक एआई तकनीक दशकों की वैज्ञानिक प्रगति को मात्र 5 से 10 वर्षों में समेट सकती है। इससे ड्रग डिस्कवरी (दवाओं की खोज), प्रोटीन डिजाइनिंग और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। विज्ञापन फार्मा कंपनियों के साथ बड़ी साझेदारियां एंथ्रोपिक अब अपनी एआई तकनीक 'क्लाउड' को दवा विकास में तेजी लाने के लिए ब्रिस्टल मायेर्स स्क्विब और बिगहैट बायोसाइंसेज जैसी बड़ी बायो-फार्मा कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर जोड़ रही है। लैब में शुरुआती सफलता: हाल ही में हुए सहयोगात्मक परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

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