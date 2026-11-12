Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Anthropic CEO Cancer will become history within next 10 years complete transformation in disease treatment

एंथ्रोपिक सीईओ का दावा: अगले 10 साल में इतिहास बन जाएगा कैंसर, बीमारियों के इलाज के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे

Thu, 12 Nov 2026 04:14 AM IST
ज्योति भास्कर डारियो अमोदेई, नई दिल्ली/सैन फ्रांसिस्को।
डारियो अमोदेई, नई दिल्ली/सैन फ्रांसिस्को। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 12 Nov 2026 04:14 AM IST
विज्ञापन
Anthropic CEO Cancer will become history within next 10 years complete transformation in disease treatment
एंथ्रोपिक सीईओ का दावा, अगले 10 वर्षों में इतिहास बन जाएगा कैंसर (सांकेतिक) - फोटो : एएनआई-अमर उजाला ग्राफिक्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दुनिया से एक बेहद क्रांतिकारी और उम्मीद भरी खबर सामने आई है। एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डारियो अमोदेई ने दावा किया है कि एआई की मदद से अगले 10 वर्षों के भीतर कैंसर, अल्जाइमर, हृदय रोग और मानसिक बीमारियों जैसी दुनिया की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त या नियंत्रित किया जा सकता है।

विज्ञापन

बीमारियों के इलाज के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे

निवेशकों के साथ एक बैठक के दौरान अमोदेई ने कहा कि जैविक और चिकित्सा अनुसंधान में एआई की तेजी से हो रही प्रगति मानवता को "चमत्कारों के युग" की ओर ले जा रही है। अमोदेई का तर्क है कि आधुनिक एआई तकनीक दशकों की वैज्ञानिक प्रगति को मात्र 5 से 10 वर्षों में समेट सकती है। इससे ड्रग डिस्कवरी (दवाओं की खोज), प्रोटीन डिजाइनिंग और आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे।

विज्ञापन

फार्मा कंपनियों के साथ बड़ी साझेदारियां

एंथ्रोपिक अब अपनी एआई तकनीक 'क्लाउड' को दवा विकास में तेजी लाने के लिए ब्रिस्टल मायेर्स स्क्विब और बिगहैट बायोसाइंसेज जैसी बड़ी बायो-फार्मा कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर जोड़ रही है। लैब में शुरुआती सफलता: हाल ही में हुए सहयोगात्मक परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed