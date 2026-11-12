जेन्सेन हुआंग की कुर्सी पर संकट?: एनवीडिया कर रहा पद से हटाने की तैयारी, एक और महिला से संबंधों का खुलासा

अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग को लेकर हुए विवाद के बीच जांच कर रहा बोर्ड हुआंग को पद से हटाने पर विचार कर रहा है। यह खबर दो कथित विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद आई है। इनमें से एक संबंध एक ऐसी कारोबारी महिला से जुड़ा है, जिस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीनी खुफिया सेवाओं से संबंध होने का संदेह है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, एनवीडिया का बोर्ड हुआंग के भविष्य पर चर्चा के लिए आज बैठक कर सकता है।

63 वर्षीय हुआंग पर उनके व्यक्तिगत संबंधों और कंपनी के लिए उनके संभावित प्रभावों को लेकर जांच बढ़ गई है। हुआंग ने 1993 में एनवीडिया की सह-स्थापना की थी। उन्होंने कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के प्रमुख आपूर्तिकर्ता में बदल दिया है। वह वैश्विक एआई उद्योग के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं।

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क्या हैं जेन्सेन हुआंग पर लगे आरोप?

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि हुआंग का एनवीडिया की स्वास्थ्य सेवा उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ विवाहेतर संबंध था। पॉवेल सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती हैं। कंपनी के पांच कर्मचारियों के हवाले से द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि यह संबंध पहले कभी सामने नहीं आया था। मार्च में सैन जोस, कैलिफोर्निया के एक होटल में एनवीडिया सम्मेलन के दौरान हुआंग और 48 वर्षीय पॉवेल को वीडियो में अंतरंग व्यवहार करते देखा गया था। पॉवेल 2008 में एनवीडिया में शामिल हुई थीं। वह कंपनी की चिप तकनीक को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में लागू करने वाले कार्यक्रमों की देखरेख करती हैं।

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क्या है चीनी जासूसी कनेक्शन?

हुआंग पर एक और संबंध को लेकर भी जांच हुई है। यह संबंध एलिस हुआंग नामक चीनी कारोबारी महिला से था। एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित डेटा कंपनी मेगास्पीड की कार्यकारी हैं, जो एनवीडिया की एक प्रमुख ग्राहक है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने इस चीनी कार्यकारी को चीनी खुफिया संपत्ति होने का संदिग्ध बताया था। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एलिस हुआंग के साथ वही संबंध था जिसे हुआंग ने रविवार को एनवीडिया कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया था। इस पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की और उनके विश्वास को तोड़ने के लिए माफी मांगी थी।

एनवीडिया बोर्ड की क्या है प्रतिक्रिया?

हुआंग द्वारा बेवफाई स्वीकार करने के बाद एनवीडिया बोर्ड ने कथित तौर पर मामले की जांच शुरू की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह जांच लॉ फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज़ द्वारा की जा रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आगे बताया कि कंपनी का बोर्ड दोनों संबंधों से जुड़े खुलासों के मद्देनजर हुआंग की स्थिति पर विचार कर रहा है। इसमें संदिग्ध चीनी खुफिया संबंध से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। एनवीडिया की आचार संहिता कर्मचारियों से "ऐसी स्थितियों से बचने" के लिए कहती है जहां उनके कार्य "संघर्ष पैदा करते हैं", जिसमें "व्यक्तिगत संबंध" भी शामिल हैं। कंपनी यह भी कहती है कि वह "दुर्व्यवहार की रिपोर्टों की तुरंत जांच करती है"। कई निगमों में प्रबंधकों और उनके अधीनस्थों के बीच संबंधों को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां होती हैं।