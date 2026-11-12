न्यूयॉर्क में तीन मंजिला इमारत ढही: मलबे में दबे कई लोग; बचाव में जुटे दमकलकर्मी; अभी कैसे हैं हालात?

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हादसे के बाद दमकलकर्मियों ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश शुरू की। घटनास्थल के ऊपर से लिए गए वीडियो में बड़ी संख्या में दमकलकर्मी मलबा हटाते दिखाई दिए। एक जगह पर कई बचावकर्मी जुटे थे और मलबे को काटने के लिए आरी का इस्तेमाल करते नजर आए। वीडियो में कम से कम एक व्यक्ति को मलबे से निकालकर स्ट्रेचर पर ले जाते हुए भी देखा गया।जिस इमारत के ढहने का हादसा हुआ, उसके बगल में एक दूसरी एक मंजिला इमारत को निर्माण कार्य के लिए पहले ही गिरा दिया गया था। वहां खुदाई का काम चल रहा था। इसी निर्माण स्थल के किनारे बनी तीन मंजिला इमारत गिरकर खुदाई वाले गड्ढे में जा गिरी। इसके कारण गड्ढा ईंटों और लकड़ियों के मलबे से भर गया। हादसे के बाद पास की एक दूसरी इमारत खड़ी रही, लेकिन उसकी साझा दीवार का हिस्सा टूट गया। इससे अंदर के कमरे दिखाई देने लगे। इनमें एक शयनकक्ष और कपड़ों से भरी अलमारियां भी नजर आईं।दमकलकर्मी हाथों से मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रहे थे। बचावकर्मी मलबे के बड़े टुकड़ों को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, ताकि मलबे में जीवित बचे लोगों का पता लगाया जा सके। अंधेरा होने के बाद दमकलकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी में भी तलाश जारी रखी। घटनास्थल के ऊपर एक ड्रोन भी मंडराता रहा।हादसे के कारणों को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। शहर के रिकॉर्ड में इस निर्माण परियोजना से जुड़े वास्तुकार, संपत्ति के मालिक और निर्माण कार्य के मुख्य ठेकेदार से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई। हालांकि, उनसे संपर्क के लिए भेजे गए फोन संदेशों और ईमेल का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।