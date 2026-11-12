किराये के बोझ और घरों की कमी पर स्पेन में हल्लाबोल: 12 साल बाद पहली देशव्यापी हड़ताल; सड़कों पर उतरे लाखों लोग

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मैड्रिड में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और 13 लोगों को चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी। बैंक ऑफ स्पेन के मुताबिक, देश में करीब 7.5 लाख घरों की कमी है, जो 2028 तक बढ़कर 10 लाख से अधिक हो सकती है। घरों की कमी की वजह से किराये में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्पेन की युवा परिषद के मुताबिक, औसतन मासिक किराया 1,176 यूरो (करीब 1.23 लाख रुपये) है, जो एक युवा की औसत महीने की आमदनी का 98.7 फीसदी है। मैड्रिड के 36 साल के अस्पताल कर्मचारी जीसस गोंजालेज के मुताबिक, इतनी उम्र होने के बावजूद वह अकेले रहने में सक्षम नहीं हैं।यूनियनों के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, बंदरगाहों और ऑटोमोबाइल उद्योग में हड़ताल का समर्थन 90 फीसदी तक रहा। नवारे में फोक्सवैगन और बार्सिलोना में सीट के कारखानों में कामकाज पूरी तरह ठप होने की खबर है। मांस उद्योग में 85, कचरा संग्रहण में 82 और ऊर्जा क्षेत्र में 75 फीसदी की भागीदारी बताई गई। बिजली की मांग में भी 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।एक व्यापारिक संगठन की उपाध्यक्ष एंजेला डी मिगुएल ने कहा कि घरों की कमी का संकट केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे छोटे व्यापारी भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सस्ते और उपलब्ध घरों की कमी के कारण कर्मचारियों के लिए काम की जगह के पास रहना मुश्किल हो गया है, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।