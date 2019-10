रसायन विज्ञान के लिए नोबेल की घोषणा, तीन वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिला पुरस्कार

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा हो गई है। जॉन बी- गुडएनफ, एम स्टैनली विटिंघम, और अकीरा योशिनो को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है।

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg