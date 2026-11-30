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अराघची ने कहा, 'फिलहाल बातचीत में ऐसी कोई नई प्रगति नहीं हुई है, जिसका उल्लेख किया जा सके। हमारा दो दिवसीय प्रस्ताव अब भी मेज पर है।' उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन ईरान की मांगों को पूरा करता है तो इस प्रस्ताव के जरिये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोला जा सकता है और कुछ ही समय में व्यापक समझौते के लिए बातचीत शुरू हो सकती है।ईरानी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि तेहरान की मांगें न तो नई हैं और न ही अनुचित। इनमें से कई मांगें पहले भी वाशिंगटन के साथ बातचीत के दौरान उठाई जा चुकी हैं। अराघची ने कहा, 'मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी मांगें न तो अनुचित हैं और न ही नई। इन सभी को किसी न किसी रूप में पहले भी उठाया जा चुका है और इनमें से कई पर ट्रंप के हस्ताक्षर भी हैं।'अराघची का यह बयान संघर्ष समाप्त करने के लिए जारी कूटनीतिक प्रयासों के बीच आया है। ईरानी नेतृत्व लगातार यह कहता रहा है कि तेहरान की शर्तों पर ध्यान दिए बिना बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।बता दें कि पिछले सप्ताह ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा था कि जब तक ईरान की सात शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। उन्होंने ईरानी संसद में कहा था, 'हमारा रुख पहले जैसा ही है। ईरान की सात शर्तें पूरी होने से पहले कोई कार्रवाई या बातचीत नहीं की जाएगी।'ईरान की मांगों में उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, प्रतिबंधों में राहत देना, ईरान की जब्त संपत्तियों को जारी करना, सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करना और युद्ध खत्म होने की औपचारिक घोषणा करना शामिल है।इस महीने की शुरुआत में ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी दोहराया था कि तेहरान का दो दिवसीय प्रस्ताव अब भी उपलब्ध है। उन्होंने इसे 'संभव सबसे उचित योजना' बताया था। बघाई ने कहा था कि यदि वाशिंगटन ईरान की मांगें पूरी करता है तो 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा बहाल की जा सकती है। इससे क्षेत्र में सकारात्मक घटनाक्रम का रास्ता खुल सकता है।इस बीच उन्होंने अमेरिका पर बातचीत के दौरान ईरान पर हमला करने का आरोप भी लगाया था। बघाई ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को 'बेतुका, अवैध और अतार्किक' करार दिया था।