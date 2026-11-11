अभिषेक बनर्जी का दावा: मेरे घर की हो रही निगरानी; पुलिस ने हटवाया टिन शेड, कहा- एक और हमले की रची जा रही साजिश

Once again, @KolkataPolice officials are using official police vehicles to conduct surveillance around my residence and snoop on me. They carried out a similar recce last week, following which hooligans attacked on November 7. Four days have passed, yet not a single perpetrator has been arrested. I have serious reasons to believe another attack is being planned. Is the objective to intimidate and silence me while rapes and other crimes continue unabated across the state? Why is the BJP government so afraid of my voice? And why has the Hon’ble Lok Sabha Speaker @ombirlakota failed to intervene despite my repeated complaints? Is the police force being used to protect citizens or to intimidate those who dare to question the government?

विज्ञापन