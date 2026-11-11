भाई दूज: राहुल गांधी ने मजदूरों और कारीगरों के साथ मनाया त्योहार, इंदिरा भवन में किस-किस को बुलाया गया?

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाई दूज के मौके पर दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में देशभर के मजदूरों, कारीगरों और मेहनतकश लोगों के साथ त्योहार मनाया। बुधवार दोपहर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अलग-अलग पेशों से जुड़े लोगों को उनके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन के जरिए राहुल गांधी ने उन लोगों के साथ समय बिताया, जो रोजमर्रा की मेहनत से समाज और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं।

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बढ़ई, मैकेनिक, नाई और मोची।

रेलवे में सामान ढोने वाले कुली।

किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर।

सब्जी बेचने वाले और छोटे व्यापारी।

सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी कर्मचारी।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ता।

राहुल गांधी ने जिन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया, उनमें वे लोग शामिल थे जिनसे वह पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग पेशों, समुदायों और सामाजिक मुद्दों पर बातचीत के दौरान मिल चुके हैं। ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंचे थे। इंदिरा भवन में सभी ने एक साथ बैठकर भाई दूज मनाई। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और उनकी बातें तथा अनुभव सुने। कार्यक्रम का मकसद मेहनतकश और हुनरमंद लोगों के योगदान का सम्मान करना और उनके साथ संवाद को आगे बढ़ाना था।इस आयोजन में समाज के अलग-अलग वर्गों और कामकाज से जुड़े लोगों को जगह दी गई। इनमें ऐसे लोग शामिल थे, जो अपने हुनर और मेहनत से रोजी-रोटी कमाते हैं और समाज की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आमंत्रित लोगों में शामिल थे—



राहुल गांधी ने परिवारों को भी क्यों बुलाया?

इस कार्यक्रम में केवल कामगारों को ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी आमंत्रित किया गया था। आयोजन के पीछे भाई दूज के पारिवारिक और भावनात्मक महत्व को ध्यान में रखा गया। सभी आमंत्रित लोग इंदिरा भवन में एक साथ बैठे और पारिवारिक माहौल में त्योहार मनाया। उन्होंने राहुल गांधी से दोबारा मुलाकात की और अपनी बातें साझा कीं। इस तरह कार्यक्रम को केवल औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि लोगों को अपने अनुभव और विचार रखने का अवसर भी मिला।



जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इन लोगों ने समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कई लोगों ने जरूरत पड़ने पर संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी अपनी आवाज उठाई है। भाई दूज के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की तरक्की की नींव रखने वाले मेहनती और हुनरमंद लोगों के योगदान को सम्मान देना था। साथ ही, उनके साथ बातचीत और भरोसे के रिश्ते को और मजबूत करने की पहल भी की गई।भाई दूज के मौके पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाई दूज भाई-बहन के बीच प्यार के अटूट रिश्ते का पवित्र त्योहार है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए और भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस त्योहार को भाई-बहन के प्रेम भरे रिश्ते की मिठास और गर्मजोशी का प्रतीक बताया।