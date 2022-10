Washington: निर्मला सीतारमण ने की जापानी वित्त मंत्री मुलाकात, भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों को बताया खास

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में जापानी वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने जापानी विदेश मंत्री सुजुकी से कहा कि यह वर्ष भारत-जापान द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है क्योंकि दोनों राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से 70 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met Choo Kyung-ho, Dy PM & Minister of Economy & Finance of South Korea on the sidelines of #G20FMCBG Annual Meetings, in Washington DC: Ministry of Finance pic.twitter.com/I9tpCHKGSR