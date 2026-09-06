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जालंधर में पकड़ा गया FBI का मोस्ट वांटेड ठग: अब अमेरिका ले जाने की तैयारी; काश पटेल ने बताया पूरा प्लान

Sun, 06 Sep 2026 07:43 AM IST
शिवम गर्ग एएनआई, वाशिंगटन डीसी
एएनआई, वाशिंगटन डीसी Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 06 Sep 2026 07:43 AM IST
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FBI Working to Bring Most Wanted Fraudster Manjit Singh Bedi Back to US
पकड़ा गया FBI का मोस्ट वांटेड ठग - फोटो : Amar Ujala Graphics

अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि वह भारत में पकड़े गए अपने पांचवें ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर’ मनजीत सिंह बेदी को अमेरिका वापस लाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। जालंधर पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में बेदी को गिरफ्तार किया था। वह करीब एक साल से फरार बताया जा रहा था।

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मनजीत सिंह बेदी पर अमेरिका में किस तरह की धोखाधड़ी का आरोप है?

एफबीआई के मुताबिक, बेदी पर वर्ष 2024 से 2025 के बीच अमेरिका के सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) से कम से कम छह लाख डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बेदी ने अमेरिका में संचालित अपनी एक किराना दुकान से कथित तौर पर इस योजना को अंजाम दिया था।

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भारत पहुंचने से पहले बेदी कहां था?

एफबीआई के अनुसार, बेदी अमेरिका से फरार होने के बाद पिछले साल किसी समय भारत पहुंचा था। एजेंसी का कहना है कि वह करीब एक साल से फरार था। जालंधर पुलिस ने इस सप्ताह उसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब एफबीआई उसकी अमेरिका वापसी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है।

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एफबीआई ने बेदी की गिरफ्तारी को कितना बड़ा बताया?

काश पटेल ने कहा कि बेदी एफबीआई की नई ‘मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर’ सूची से पकड़ा गया पांचवां आरोपी है। यह सूची करीब तीन महीने पहले शुरू की गई थी। पटेल के अनुसार, अब तक पकड़े गए पांचों आरोपियों पर सामूहिक रूप से दो अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप हैं और गिरफ्तारी से पहले वे कुल मिलाकर करीब 4,000 दिनों तक फरार रहे।



एफबीआई के अनुसार, मनजीत सिंह बेदी पर वायर फ्रॉड और SNAP बेनिफिट्स फ्रॉड समेत कई आरोप हैं। एजेंसी अब उसकी अमेरिका वापसी के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पर काम कर रही है।

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