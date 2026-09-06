ट्रंप को पेंटागन अधिकारियों पर जासूसी का शक: करीब 50 का कराया पॉलीग्राफ टेस्ट; आखिर क्या है ये मामला?

अमेरिका में अधिकारियों पर अविश्वास और जांच का यह पहला और दुर्लभ मामला है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों के घटते भंडार से जुड़ी गोपनीय जानकारियां मीडिया तक पहुंचने के बाद पेंटागन के करीब 50 सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर अधिकारियों से पूछा गया कि क्या उन्होंने वर्गीकृत जानकारी पत्रकारों को दी और क्या उन्होंने अमेरिकी हथियारों के कम होते भंडार से जुड़ी सूचनाएं साझा कीं। जांच अगस्त में की गई। रिपोर्टों में लंबी दूरी की मिसाइलों और पैट्रियट मिसाइलों के इंटरसेप्टर जैसे महत्वपूर्ण हथियारों के भंडार में कमी की जानकारी सामने आने के बाद पेंटागन में लीक की तलाश तेज हुई। करीब 1,500 से 2,000 अधिकारी और कर्मचारी ज्वाइंट स्टाफ में काम करते हैं, जो दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य अभियानों और युद्ध योजनाओं के समन्वय का काम करता है।

विज्ञापन