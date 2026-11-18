अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को अमेरिकी नागरिकों को भरोसा दिलाया कि देश में अलग-अलग जगहों पर हो रही तकनीकी खराबी और सेवाओं में रुकावट का आपस में कोई संबंध होने या इसके पीछे किसी साजिश या शरारती तत्व का हाथ होने का कोई सबूत नहीं है।

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रूबियो ने अमेरिकियों को शांत करने की कोशिश की। वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यात्रा कर रहे थे, जब वे मनीला से चीन के शेन्जेन के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। वहां ट्रंप को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करनी थीं।रूबियो ने कहा, 'हमारे पास ऐसा मानने का कोई सबूत या कारण नहीं है कि इन अलग-अलग घटनाओं का किसी बुरे इरादे वाले व्यक्ति, साइबर हैकर, अपराधी, किसी दूसरे देश, या किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने वाले पक्ष से कोई संबंध है।'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके समर्थकों और विरोधियों, दोनों का कहना था कि व्हाइट हाउस को इन लगातार हो रही सर्विस आउटेज (सेवाओं में रुकावट) के बारे में जवाब देना चाहिए। इन रुकावटों की वजह से यात्राएं प्रभावित हुईं, काम रुक गया, बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सीमित हो गई और गोपनीय संचार व्यवस्था में बाधा आई।यहा तक कि ट्रंप के पक्के सहयोगियों ने भी प्रशासन पर अमेरिकियों से झूठ बोलने या इन रुकावटों के असली कारणों को छिपाने का आरोप लगाया। हाल के दिनों में, माइक्रोसॉफ्ट, चेस बैंक, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, सभी इससे प्रभावित हुए हैं।हर बार इन रुकावटों के लिए आंतरिक तकनीकी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया गया। संबंधित कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने इस बात से इनकार किया कि ये साइबर हमलों या किसी अनियंत्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का नतीजा थीं। मंगलवार को एशिया पहुंचने पर ट्रंप ने बेफिक्र होकर कहा कि ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। उनके इस बयान से देश के लोगों को शांत करने में कोई मदद नहीं मिली।ट्रंप की पूर्व प्रेस सचिव, कैरोलिन लीविट ने प्रशासन में अपने पुराने सहयोगियों को सलाह दी। फॉक्स न्यूज पर लीविट ने कहा, 'मैं व्हाइट हाउस से यही कहूंगी कि पारदर्शिता सबसे जरूरी है।' उन्होंने कहा कि ट्रंप के एशिया से लौटने के बाद, राष्ट्रपति या व्हाइट हाउस के किसी अन्य व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें क्या पता है, ताकि हालात को शांत किया जा सके।ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की पूर्व प्रवक्ता, ट्रिशिया मैकलॉफलिन ने संघीय सरकार की ओर से जानकारी न दिए जाने पर संदेह जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमेरिकी लोग बेवकूफ नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि असल में क्या हो रहा है, और यह हमारा हक भी है।' मेघन मैक्केन, जो कभी-कभी ट्रंप और उनके सहयोगियों के विचारों से असहमत रहती हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही सलाह दी।मैक्केन ने एक्स पर लिखा, 'प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को टीवी पर आकर अमेरिकी जनता को तुरंत बताना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। कोविड का दौर देख चुके लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि यह सब महज एक संयोग है।'अमेरिकी सीनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि बैंकों, टेक्नोलॉजी कंपनियों और सरकारी प्रणालियों में हाल ही में आई रुकावटें किसी सुनियोजित साइबर हमले का नतीजा थीं। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खोजी गई कमियों को दूर करने की कोशिशों के कारण कंप्यूटर नेटवर्क पर दबाव पड़ सकता है।सेवाओं में रुकावटों का यह सिलसिला गुरुवार को शुरू हुआ, जब माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल और अन्य सेवाएं ठप हो गईं। इससे उन लाखों कर्मचारियों का काम रुक गया, जो इन सेवाओं पर निर्भर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस समस्या का कारण नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए पहले किया गया एक अपग्रेड बताया।अगले दिन, पूरे देश में उड़ानें रोक दी गईं। 9/11 के बाद यह सबसे लंबा 'ग्राउंड स्टॉप' (उड़ानों पर रोक) था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए एक राउटर अपग्रेड को जिम्मेदार ठहराया।सोमवार तक बैंकों से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगीं। कई बड़े वित्तीय संस्थानों और मनी ट्रांसफर सर्विस 'जेल' के ग्राहकों ने बताया कि उन्हें अपने ऑनलाइन अकाउंट तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। जेपी मॉर्गन चेस में आई एक तकनीकी खराबी का असर पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ा। चेस ने बताया कि यह एक "सॉफ्टवेयर बग" के कारण हुआ था और इसका 'साइबर हमले से कोई लेना-देना नहीं है।'मंगलवार को, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का वह आंतरिक नेटवर्क भी ऑफलाइन हो गया, जिसका इस्तेमाल वे गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए करते हैं। एजेंसी ने इसे "नियमित रखरखाव" (रूटीन मेंटेनेंस) का हिस्सा बताया।