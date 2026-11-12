US-रूस और चीन की बैठक: क्या ट्रंप-जिनपिंग से मुलाकात को राजी हैं पुतिन? रूबियो-वांग यी की बातचीत में बनी योजना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह बातचीत 11 नवंबर को चीन के अनुरोध पर हुई। इसमें द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आगामी यात्राओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री और निदेशक ने रणनीतिक स्थिरता पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाए रखने की दोनों देशों के नेताओं की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह संबंध सम्मान, निष्पक्षता और पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित होंगे।बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर सार्थक बातचीत के महत्व पर सहमत हुए। इन उद्देश्यों में शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण शामिल हैं। इसके लिए रूस की भागीदारी वाली संभावित त्रिपक्षीय नेताओं की बैठक भी आयोजित की जा सकती है।चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बातचीत को लेकर अलग बयान जारी किया। इसमें बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया गया। मंत्रालय के मुताबिक, वांग यी और मार्को रूबियो ने चीन-अमेरिका संबंधों और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली बातचीत पर विस्तार से विचारों का आदान-प्रदान किया।चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, वांग यी ने कहा कि अमेरिका के प्रति चीन की नीति स्थिर और निरंतर बनी रहेगी। चीन अमेरिका के साथ संवाद और सहयोग मजबूत करने, मतभेदों और संवेदनशील मुद्दों को उचित तरीके से सुलझाने तथा एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार है।उन्होंने कहा कि दोनों देशों को 2026 में होने वाली एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) नेताओं की अनौपचारिक बैठक और जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी में एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए। साथ ही चीन-अमेरिका के बीच रचनात्मक रणनीतिक और स्थिर संबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करना चाहिए।यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप के आगामी एपीईसी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन दौरे की तैयारियां चल रही हैं। वहीं, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जी-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा आने की उम्मीद है। इन दोनों यात्राओं के दौरान वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं की बातचीत को अहम माना जा रहा है। इसी बीच ट्रंप, शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच त्रिपक्षीय बैठक की संभावना भी सामने आई है। मार्को रूबियो ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि एपीईसी शिखर सम्मेलन के इतर तीनों नेताओं की बैठक आयोजित करने की कोशिशें जारी हैं।इससे पहले अक्तूबर में ट्रंप ने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी। इसका उद्देश्य रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के रास्ते तलाशना और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना था। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मौजूदगी जरूरी नहीं होगी।