एफ-35 के 10 लाख पुर्जे गायब: 797 करोड़ की चपत; जीएओ रिपोर्ट ने खोली पेंटागन की पोल

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जीएओ की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला 2018 से 2022 के बीच का है, जहां एक मुख्य ठेकेदार के पास से ये कलपुर्जे गायब हो गए। मार्च 2026 तक भी पेंटागन का एफ-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस यह पता लगाने में विफल रहा है कि ये पुर्जे कहां हैं। एफ-35 के साझा ग्लोबल पूल में इंजन, टायर, सपोर्ट इक्विपमेंट से लेकर नट-बोल्ट और स्क्रू तक शामिल हैं।रिपोर्ट बताती है कि रिकॉर्ड अधूरे और पुराने होने के कारण यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने पुर्जे वास्तव में चोरी हुए, नष्ट हुए या किसी वेयरहाउस में बिना रिकॉर्ड के पड़े हैं। एफ-35 प्रोग्राम के तहत दुनिया भर में 700 से अधिक सरकारी और कॉन्ट्रैक्टर ठिकानों पर लगभग 2.6 करोड़ पुर्जे रखे गए हैं, जिनकी कुल कीमत 31 अरब डॉलर (लगभग 2.90 लाख करोड़ रुपये) है।इससे पहले सितंबर 2026 में भी एक बड़ा विवाद सामने आया था, जब ऑस्ट्रेलिया से मरम्मत के लिए अमेरिका भेजे जा रहे एफ-35 के कॉकपिट, कैनोपी समेत संवेदनशील स्टील्थ पुर्जे रास्ता भटककर हांगकांग पहुंचा दिए गए थे, जिससे तकनीक लीक होने की आशंका पैदा हो गई थी। मई 2026 के अंत में ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के एफ-35ए विमान के कुछ खराब पुर्जे मरम्मत के लिए लॉकहीड मार्टिन के पास अमेरिका भेजे जा रहे थे। शिपिंग कंपनी (यूपीएस) की एक चूक के कारण यह खेप रास्ता भटककर हांगकांग पहुंच गई और गायब हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, इस खेप में रडार अवशोषित कोटिंग वाला कॉकपिट कैनोपी और वेपंस वे डोर शामिल था। बीते सितंबर में मामला सामने आने पर पेंटागन और अमेरिकी संसद ने जांच शुरू की कि कहीं यह संवेदनशील स्टील्थ तकनीक चीन के हाथ तो नहीं लग गई। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने दावा किया कि पुर्जे खराब थे और उनमें कोई गोपनीय या संवेदनशील तकनीक नहीं थी।पुर्जी की इस बदइंतजामी और सप्लाई चेन की खामियों का सीधा असर अमेरिकी वायुसेना की युद्धक तैयारियों पर पड़ रहा है। जून 2026 की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स की कमी और रखरखाव में देरी के कारण अमेरिका के केवल 25% एफ-35 विमान ही सभी तरह के युद्धक मिशनों को अंजाम देने की स्थिति में हैं। इसके पीछे स्पेयर पार्ट्स की भारी किल्लत, इन्वेंट्री रिकॉर्ड में गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी और विमानों के ढांचे में जंग लगने जैसी समस्याएं जिम्मेदार हैं। संकट से निपटने के के अतिरिक्त बजट के साथ 'ग्लोबल सपोर्ट सॉल्यूशन रीसेट' योजना शुरू की है।जीएओ ने पेंटागन को अपने इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम को सुधारने और संपत्ति अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण देने की सिफारिश की है। लॉकहीड मार्टिन और एफ-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे सरकारी और कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम के बीच रियल-टाइम डेटा साझा करने के लिए अपने प्रबंधन ढांचे को आधुनिक बना रहे हैं।एफ-35 दुनिया का सबसे उन्नत पांचवीं पीढ़ी का मल्टी-रोल स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे एक 'फ्लाइंग सुपरकंप्यूटर' भी कहा जाता है। इसकी असली ताकत केवल इसकी रफ्तार नहीं, बल्कि दुश्मन की नजरों से छिपने और डेटा जुटाकर युद्ध का रुख बदलने की क्षमता में है। सामान्य विमानों के विपरीत, इसके हथियार और ईंधन टैंक विमान के अंदर रखे जाते हैं ताकि रडार तरंगें उनसे न टकराएं।