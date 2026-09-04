भारतीयों पर दोहरी मार: अमेरिका में ग्रीन कार्ड की उम्मीदों को झटका, खाड़ी संकट ने भी बढ़ाई चिंता; आगे क्या?

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विभाग के सितंबर वीजा बुलेटिन के अनुसार, भारी मांग के चलते अमेरिकी वित्त वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने से पहले भारत का तय कोटा खत्म हो सकता है। हालांकि विभाग ने कहा है कि वह वीजा उपलब्धता की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर वीजा संख्या और तारीखों में उचित बदलाव किए जाएंगे। ईबी-1 श्रेणी असाधारण प्रतिभा वाले पेशेवरों, प्रसिद्ध शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों के लिए होती है। अत्यधिक मांग के चलते सितंबर के लिए ईबी-1 भारत की अंतिम कार्रवाई तिथि 15 अक्तूबर, 2022 तय की गई है। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर उन्हीं भारतीय आवेदकों के मामलों में अंतिम कार्रवाई हो सकती है जिनकी प्राथमिकता तारीख 15 अक्तूबर 2022 से पहले की है। विज्ञापन



अन्य श्रेणियों में पहले से ही गंभीर कमी ईबी-2 श्रेणी : एडवांस्ड डिग्री और असाधारण क्षमता वाले पेशेवरों के लिए यह श्रेणी सितंबर में यू यानी पूरी तरह अनुपलब्ध है।

एडवांस्ड डिग्री और असाधारण क्षमता वाले पेशेवरों के लिए यह श्रेणी सितंबर में यू यानी पूरी तरह अनुपलब्ध है। ईबी-3 श्रेणी : इस श्रेणी की अंतिम कार्रवाई तिथि 1 जनवरी, 2014 है। इससे यह कतार 12 साल से अधिक लंबी हो गई है। (चीन के लिए यह 1 जनवरी, 2022 और अन्य देशों के लिए 1 सितंबर, 2024 है)।

इस श्रेणी की अंतिम कार्रवाई तिथि 1 जनवरी, 2014 है। इससे यह कतार 12 साल से अधिक लंबी हो गई है। (चीन के लिए यह 1 जनवरी, 2022 और अन्य देशों के लिए 1 सितंबर, 2024 है)। विज्ञापन विज्ञापन ईबी-5 श्रेणी : निवेशकों के लिए आरक्षित श्रेणियों को छोड़कर अनारक्षित ईबी-5 श्रेणी सितंबर में अनुपलब्ध बनी हुई है।

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नई अमेरिकी यात्रा चेतावनी से खाड़ी में भारतीय प्रवासियों पर संकट

खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर पूर्ण युद्ध जैसे हालात हैं। एक माह शांति के बाद अमेरिका-ईरान संघर्ष का ताजा, खतरनाक दौर भारतीयों के लिए संकट लाया है। इसके सीधे असर से यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर व सऊदी के करीब 90 लाख भारतीय प्रवासी चिंता में हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशियाई देशों के लिए दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी की चेतावनी जारी की है। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने भी फारस व ओमान की खाड़ी के लिए चेतावनी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। ये सारे डेवलपमेंट बेहद गंभीर हैं, जो संकेत देते हैं कि ताजा संघर्ष से अचानक व्यवधान का खतरा दोबारा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, हमने एक माह की शांति इसीलिए तोड़ी, क्योंकि ईरान अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। वह बोले, अमेरिकी सेनाएं एक और हमला करने को तैयार हैं। ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। मौजूदा हालात में खाड़ी देशों के 90 लाख भारतीय प्रवासी गंभीर चिंता में है। विभाग के सितंबर वीजा बुलेटिन के अनुसार, भारी मांग के चलते अमेरिकी वित्त वर्ष के 30 सितंबर को समाप्त होने से पहले भारत का तय कोटा खत्म हो सकता है। हालांकि विभाग ने कहा है कि वह वीजा उपलब्धता की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। जरूरत पड़ने पर वीजा संख्या और तारीखों में उचित बदलाव किए जाएंगे। ईबी-1 श्रेणी असाधारण प्रतिभा वाले पेशेवरों, प्रसिद्ध शोधकर्ताओं, प्रोफेसरों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अधिकारियों के लिए होती है। अत्यधिक मांग के चलते सितंबर के लिए ईबी-1 भारत की अंतिम कार्रवाई तिथि 15 अक्तूबर, 2022 तय की गई है। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर उन्हीं भारतीय आवेदकों के मामलों में अंतिम कार्रवाई हो सकती है जिनकी प्राथमिकता तारीख 15 अक्तूबर 2022 से पहले की है।ये भी पढ़ें: स्मृति शेष: स्टाइनम ने गांधी से प्रेरणा ले अमेरिका में छेड़ा था आंदोलन; कैसे भारत में पदयात्रा से बदली थी सोच? खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर पूर्ण युद्ध जैसे हालात हैं। एक माह शांति के बाद अमेरिका-ईरान संघर्ष का ताजा, खतरनाक दौर भारतीयों के लिए संकट लाया है। इसके सीधे असर से यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर व सऊदी के करीब 90 लाख भारतीय प्रवासी चिंता में हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशियाई देशों के लिए दूसरी सबसे ऊंची श्रेणी की चेतावनी जारी की है। यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी ने भी फारस व ओमान की खाड़ी के लिए चेतावनी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। ये सारे डेवलपमेंट बेहद गंभीर हैं, जो संकेत देते हैं कि ताजा संघर्ष से अचानक व्यवधान का खतरा दोबारा बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, हमने एक माह की शांति इसीलिए तोड़ी, क्योंकि ईरान अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। वह बोले, अमेरिकी सेनाएं एक और हमला करने को तैयार हैं। ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है। मौजूदा हालात में खाड़ी देशों के 90 लाख भारतीय प्रवासी गंभीर चिंता में है।

अमेरिका में ग्रीन कार्ड के इच्छुक भारतीयों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार आधारित प्रथम प्राथमिकता (ईबी-1) ग्रीन कार्ड आने वाले हफ्तों में अस्थायी रूप से अनुपलब्ध हो सकते हैं।