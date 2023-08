Independence Day: स्वतंत्रता दिवस पर फ्रांस-रूस समेत कई देशों के नेताओं ने दी बधाई, तारीफों के बांधे पुल

भारत इस साल अपनी आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं बार लाल किले से संबोधित किया। वहीं, फ्रांस. रूस, नेपाल सहित कई देशों के नेताओं द्वारा दी जा रहीं बधाईयों का भी तांता लगा हुआ है। आइए जानते हैं कि किन देशों ने भारत को बधाई दी है-

फ्रांस ने दी शुभकामनाएं

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी और पीएम मोदी की तस्वीर को साझा की। उन्होंने भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। कहा कि एक महीने पहले पेरिस में मेरे मित्र नरेंद्र मोदी और मैंने साल 2047 यानी भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक नई भारत-फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाएं निर्धारित की हैं। भारत हमेशा एक विश्वसनीय मित्र और भागीदार के रूप में फ्रांस पर भरोसा कर सकता है।



रूस ने की तारीफ

वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके देश ने आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से सफलता हासिल की है। भारत को विश्व पटल पर अच्छा सम्मान प्राप्त है और वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका निभाता है



नेपाल के पीएम ने यह कहा

इसके अलावा, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं दीं।

इस्राइल ने दी स्वतंत्रता दिवस कि हार्दिक शुभकामनाएं

वहीं, इस्राइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस कि हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारी मित्रता और सहयोग निरंतर मजबूत और समृद्ध होता रहे।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने उठाया तिरंगे-थीम वाले व्यंजनों का आनंद

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दीं। उन्होंने कहा कि पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले उच्चायोग के सहकर्मी भारत के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। उन्होंने तिरंगे-थीम वाले ऑस्ट्रेलियाई व्यंजनों के साथ सुबह की चाय का आनंद लिया।

Ahead of 🇮🇳 #IndependenceDay, colleagues at the High Commission dressed up in the colours of #India and enjoyed morning tea with tricolour-themed Australian dishes. Don’t miss the lamingtons! 🧡🤍💚 #AzadiKaAmritMahotsav #HarGharTiranga #स्वतंत्रतादिवस pic.twitter.com/W3k7F1nWEu