परमाणु ताकत बढ़ाने में जुटे किम जोंग उन: उत्तर कोरिया ने दागीं दो क्रूज मिसाइलें; समुद्र में किया परीक्षण

उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगातार जुटा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ लंबे समय से बातचीत बंद होने के बीच उसने पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक, बुधवार को देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में दो तरह की मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इन हथियारों को रणनीतिक बताया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए तैयार किया जा सकता है। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया कि मिसाइलें किसी वास्तविक पनडुब्बी से दागी गईं या पानी के भीतर मौजूद किसी परीक्षण मंच से।

विज्ञापन