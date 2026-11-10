मुश्किलों में जेन्सेन हुआंग: एक दिन में 69.5 हजार करोड़ रुपये घटी दौलत; एनवीडिया के शेयरधारकों ने किया मुकदमा

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हुआंग ने अपनी पत्नी लोरी हुआंग के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार की है। हाल ही में एक कारोबारी अधिकारी के साथ उनके संबंधों को लेकर खबरें सामने आई थीं। बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि वह अधिकारी चीन के लिए सूचनाएं जुटा रही थी।फोर्ब्स के मुताबिक, नौ नवंबर को कारोबार शुरू होने के शुरुआती आधे घंटे में ही हुआंग की संपत्ति 7.4 अरब डॉलर घटकर 154.7 अरब डॉलर रह गई। इसके बाद वह बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वॉरेन बफेट और ओरेकल के सह-संस्थापक लैरी एलिसन से भी नीचे आ गए। इससे पहले छह नवंबर को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने हुआंग की संपत्ति 150.9 अरब डॉलर बताई थी। व्यापक तकनीकी शेयरों में बिकवाली के दौरान उनकी संपत्ति में 15.1 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई थी।एनवीडिया ने हुआंग के साथ कथित विदेशी खुफिया गतिविधि से जुड़े मामले की खबरों के बाद स्वतंत्र जांच कराने की घोषणा की है। हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचाने के लिए माफी मांगी और जांच में सहयोग करने की बात कही। हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड ने कहा है कि उसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कंपनी की गोपनीय जानकारी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं से समझौता हुआ है। हुआंग फिलहाल कंपनी के प्रमुख बने हुए हैं।हुआंग के पास एनवीडिया की 3.5 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है। वह कंपनी के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वेतन के बजाय कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के मूल्य से जुड़ा है। यही वजह है कि एनवीडिया के शेयरों में उतार-चढ़ाव का असर उनकी कुल संपत्ति पर तेजी से पड़ता है। शेयरों की कीमत बढ़ने पर उनकी संपत्ति में फिर इजाफा हो सकता है, जबकि गिरावट जारी रहने पर उन्हें और नुकसान उठाना पड़ सकता है।रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सेन हुआंग के खिलाफ प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी और हुआंग ने शेयरधारकों को गुमराह किया और हुआंग के एक ऐसी महिला से कथित संबंधों की जानकारी छिपाई, जिस पर चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का संदेह है। इस मुकदमे से चिप निर्माता कंपनी के कारोबार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बढ़ती जांच के बीच उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।सोमवार को कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित संघीय अदालत में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एनवीडिया और जेन्सेन हुआंग ने इस संबंध और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का खुलासा नहीं किया। शेयरधारकों का दावा है कि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा और भविष्य की कारोबारी संभावनाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हुआ।यह मुकदमा जेन्सेन के एलिस हुआंग नाम की महिला के साथ कथित संबंधों से जुड़ा है। एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व कार्यकारी रह चुकी हैं। पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिकी अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि एलिस हुआंग चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाली एक एजेंट थीं।