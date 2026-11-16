एनवीडिया में जेनसन हुआंग की होगी वापसी?: सिलिकॉन वैली के दिग्गज बना रहे वॉर रूम, मस्क भी साथ; ये है चुनौती

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रिपोर्ट के अनुसार, जेनसन के एक सहयोगी ने बताया कि इस समूह को 'वॉर रूम' के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद एनवीडिया के निदेशक मंडल पर जेनसन को दोबारा सीईओ बनाने के लिए दबाव बनाना है। इसके साथ ही समर्थक व्हाइट हाउस से भी समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। सहयोगी के मुताबिक, इस पूरी मुहिम को जेनसन का भी समर्थन हासिल है।सहयोगी ने फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि एआई के सबसे उन्नत मॉडल विकसित करने वाली प्रमुख प्रयोगशालाओं को छोड़कर तकनीकी क्षेत्र के प्रभावशाली लोग जेनसन का समर्थन करते हैं। जेनसन की वापसी के लिए सार्वजनिक स्तर पर भी अभियान चलाया जा रहा है।एनवीडिया के बोर्ड से उन्हें वापस लाने की अपील करते हुए एक खुला पत्र जारी किया गया है। इस मुहिम को टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क तथा एपिक गेम्स के प्रमुख टिम स्वीनी समेत कई प्रमुख लोगों का समर्थन मिला है। इस याचिका पर 1.58 लाख से अधिक लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। एनवीडिया के कुछ कर्मचारियों ने भी जेनसन की वापसी की मांग की है। उनके पद छोड़ने के बाद कई कर्मचारियों ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया और खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए।जेनसन की वापसी के लिए निवेशकों की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा है। 13 नवंबर को प्रकाशित एक पत्र में अल्टीमीटर कैपिटल के संस्थापक ब्रैड गेर्स्टनर और एट्राइड्स मैनेजमेंट के प्रमुख गेविन बेकर ने एनवीडिया के निदेशक मंडल से सभी संभावित विकल्पों पर विचार करने की अपील की थी।उन्होंने जेनसन के नेतृत्व में कंपनी की वर्षों की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि उनके जाने के बाद एनवीडिया के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई है। ऐसे में बोर्ड को उनकी वापसी की संभावना पर भी विचार करना चाहिए।हालांकि, जेनसन की बहाली का समर्थन करने वाले कुछ लोगों को भी इस रास्ते की चुनौतियों का अंदाजा है। अभियान से जुड़े एक व्यक्ति ने माना कि किसी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ कथित संबंध नौकरी से हटाए जाने का आधार बन सकते हैं। ऐसे में जेनसन की छवि को दोबारा स्थापित करना आसान नहीं होगा।जेनसन की वापसी की मुहिम को अमेरिकी प्रशासन के कुछ प्रभावशाली अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उनके जाने के बाद एनवीडिया के नेतृत्व में आमूलचूल बदलाव की मांग की थी। जेनसन के सामने एक और चुनौती यह है कि कंपनी में उनके पास ऐसी नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं थी, जिसके दम पर वह निदेशक मंडल के फैसले को पलट सकते।एनवीडिया ने 12 नवंबर को जेनसन के पद छोड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ बनाया गया। कंपनी मंगलवार को अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली है।जेनसन की वापसी की कोशिशों के बीच एनवीडिया का बोर्ड नए सीईओ के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के निदेशकों ने ब्रिटिश चिप निर्माता कंपनी आर्म के सीईओ रेने हास से संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर संपर्क किया था। हालांकि, एनवीडिया के बोर्ड ने अखबार को बताया कि उसने अभी तक नए सीईओ के चयन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है।जेनसन ने कथित विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद गुरुवार को पद छोड़ दिया था। इनमें एलिस हुआंग नाम की एक कारोबारी महिला के साथ कथित संबंध भी शामिल थे, जिन पर अमेरिका को बीजिंग के लिए जासूसी करने का संदेह है। इन खुलासों के बाद एनवीडिया के एआई चिप निर्यात नियमों के पालन को लेकर सवाल उठे हैं। खास तौर पर चीन से संभावित संबंध रखने वाले एशियाई ग्राहकों को कंपनी की उन्नत एआई चिप की बिक्री को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।