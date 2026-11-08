Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Japan Earthquake richter scale magnitude casualties rescue central Japan Meteorological Agency USGS updates

जापान में कांपी धरती: 5.7 तीव्रता के भूकंप में 22 घायल, घरों की खिड़कियां टूटीं; राजधानी टोक्यो में कितना असर?

Sun, 08 Nov 2026 06:29 AM IST
ज्योति भास्कर पीटीआई, टोक्यो।
पीटीआई, टोक्यो। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 08 Nov 2026 06:29 AM IST
सार

जापान में रविवार तड़के 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे मध्य जापान के कई इलाके हिल गए। 22 लोग घायल हुए, स्टोर की खिड़कियां टूटीं और बुलेट ट्रेनें धीमी हुईं।

विज्ञापन
Japan Earthquake richter scale magnitude casualties rescue central Japan Meteorological Agency USGS updates
जापान में भूकंप (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य जापान में 5.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस भूकंप से कम से कम 22 लोग घायल हो गए, स्टोर की खिड़कियां टूट गईं और लोग इमारतों से बाहर भागे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 5.7 बताई, जबकि US जियोलॉजिकल सर्वे ने इसे 5.5 मापा।

विज्ञापन

किन इलाकों में कांपी धरती?

रविवार तड़के आए भूकंप का केंद्र शिज़ुओका प्रीफेक्चर में पृथ्वी की सतह से लगभग 40 किलोमीटर नीचे था। आइची प्रीफेक्चर के पास का एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसमें हमामात्सु शहर, क्योटो और नारा की प्राचीन राजधानियां, और यामानाशी तथा गिफू जैसे पड़ोसी प्रीफेक्चर शामिल हैं। आधिकारिक भूकंपीय आकलन के अनुसार, आइची में सबसे तेज झटके महसूस किए गए। टोक्यो में भूकंप महसूस नहीं हुआ क्योंकि यह प्रभावित क्षेत्रों से काफी दूर है।

विज्ञापन

भूकंप से क्या-क्या नुकसान हुआ?

जापानी टीवी फुटेज में टूटी हुई स्टोर की खिड़कियां और सड़कों पर बिखरे कांच के टुकड़े दिखाई दिए। एक किताबों की दुकान में किताबें शेल्फ से गिरकर ढेर हो गईं। घायलों में वे लोग भी शामिल थे जो भागने की कोशिश करते समय सीढ़ियों से गिर गए थे। एहतियाती उपाय के तौर पर शिंकानसेन बुलेट ट्रेनें प्रभावित क्षेत्रों में धीमी गति से चलाई गईं। जापान भूकंप-प्रवण क्षेत्र में स्थित है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed