पश्चिम एशिया: इस्राइली हमले में हमास का शीर्ष कमांडर ढेर, हवाई हमले में रफाह ब्रिगेड के प्रमुख की मौत

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इस्राइल ने दावा किया है कि उसने हवाई हमले के दौरान हमास के एक शीर्ष कमांडर को मार गिराया है। हमास ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि उनकी 'रफाह ब्रिगेड' के कमांडर, समीर महमूद हसन अबू यूनिस मारे गए हैं। हमास ने बताया कि आज ही उन्हें दफनाया जाएगा। इस्राइली सेना के अनुसार, अबू यूनिस शनिवार आधी रात के तुरंत बाद हुए एक हमले में मारा गया। इसमें कहा गया है कि वह हमास को मजबूत करने और आतंकी हमलों को आगे बढ़ाने और उन्हें अंजाम देने की योजनाएं बनाने का काम कर रहा था। दो महीने पहले, उससे पहले इस पद पर रहे व्यक्ति को भी इस्राइल ने मार दिया गया था।ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रविवार सुबह दावा किया कि उसने बहरीन में अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर मौजूद एक रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। मध्य-पूर्व में अमेरिकी सेना की गतिविधियों की देखरेख करने वाली अमेरिकी सेना की 'सेंट्रल कमांड' ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब शुक्रवार को सेंटकॉम ने बताया था कि उसने बहरीन की ओर आ रहे ईरान के दो ड्रोन को रोक दिया था। बहरीन की सेना ने रविवार को बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागे गए कई प्रोजेक्टाइल को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया।हूतियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रविवार तड़के सना के उत्तर-पूर्वी इलाके में एक रिहायशी मोहल्ले पर हमला हुआ। इस हमले में दो महिलाएं और दो बच्चे घायल हो गए हैं। हालांकि, मंत्रालय ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी कि हमले में क्या निशाने पर था। उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए मुय्याद अस्पताल ले जाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब की ओर से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।इस बीच, सऊदी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि रविवार तड़के हूतियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद की ओर दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोककर नष्ट कर दिया। प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने बताया कि सऊदी अरब के तेल-समृद्ध पूर्वी क्षेत्र के ऊपर दो ड्रोनों को भी मार गिराया गया।