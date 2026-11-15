रूस-यूक्रेन युद्ध: 'नाटो में शामिल होना है तो डोनबास छोड़ना होगा?' अमेरिका के सुझाव से जेलेंस्की हैरान

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने गुरुवार को पुतिन और जेलेंस्की से अलग-अलग मुलाकात की थी। इससे पहले अबू धाबी में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ दो दिनों तक बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जेलेंस्की ने बताया, 'अमेरिकियों ने एक सवाल उठाया- अगर यूक्रेन, नाटो में शामिल हो जाता है, तो क्या वह डोनबास से पीछे हट जाएगा? पहली बार यह मुद्दा उठाया गया है।'जेलेंस्की ने कहा, 'यूक्रेन को इस तरह की रक्षा सहायता देने, हमारी सेना और हमारी रक्षा क्षमता को देखने के बाद पश्चिमी देश यूक्रेन को यूं ही नहीं जाने दे सकते।' जेलेंस्की के मुताबिक, इस बातचीत से साफ है कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता का मुद्दा एक बार फिर एजेंडे में आ गया है।यूक्रेन लंबे समय से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है और इस मुद्दे को अपनी रेड लाइन बता चुका है। हालांकि, नाटो और अमेरिका ने जेलेंस्की के इस दावे पर अभी तक सीधे तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, 'हम इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। संवेदनशील बातचीत के लिए जरूरी गोपनीयता बनाए रखना भी हमारी प्राथमिकता है।' उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान कई नए विचार सामने आए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।इस सप्ताह हुई बैठकों में यह सहमति बनी कि युद्ध खत्म करने के लिए होने वाली भविष्य की बातचीत में यूरोपीय देश भी शामिल होंगे। शुक्रवार को डबलिन में यूरोप ने पांच देशों- फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड को बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए चुना।इस बीच रूस ने शनिवार को भी यूक्रेन पर हमले जारी रखे। पूर्वी शहर पावलोह्राद और जापोरिज्जिया के पास एक गांव में रूसी हमलों में कई लोगों की मौत हुई। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन, पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा गारंटी को लेकर बातचीत कर रहा है। किसी भी समझौते को स्वीकार करने या न करने का अंतिम फैसला यूक्रेन के लोग ही करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन, रूस की सेना के कब्जे वाले किसी भी इलाके को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देगा।