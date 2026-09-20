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ईरान में दिखा महिलाओं का साहस: बिना हिजाब 10 किमी दौड़ीं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Sun, 20 Sep 2026 04:21 AM IST
राकेश कुमार एजेंसी, तेहरान।
एजेंसी, तेहरान। Published by: राकेश कुमार Updated Sun, 20 Sep 2026 04:21 AM IST
सार

ईरान की राजधानी तेहरान में महिलाओं के एक समूह ने अनिवार्य हिजाब कानून की परवाह किए बिना 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। वेलायात पार्क में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दौड़ रखी गई थी। बिना हिजाब दौड़ती महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह घटना ऐसे समय हुई है जब अधिकारियों ने पहले बिना हिजाब दौड़ के आयोजनों पर कार्रवाई की है।
 

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Iranian Women Run 10 Kilometer Race Without Hijab In Tehran
ईरान में बिना हिजाब दौड़ - फोटो : @सोशल मीडिया

विस्तार
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ईरान की राजधानी तेहरान में महिलाओं के एक समूह ने देश के अनिवार्य हिजाब कानून का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बिना हिजाब पहने 10 किलोमीटर की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। यह साहसिक कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ईरानी अधिकारी पहले भी इसी तरह बिना हिजाब के दौड़ के आयोजन पर सख्त कार्रवाई कर चुके थे। यह प्रतियोगिता वेलायात पार्क में आयोजित की गई थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दौड़ की व्यवस्था थी। 
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10 किमी की दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया 
सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के दौड़ती महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस घटना ने ईरान के सख्त हिजाब कानून की ओर  दुनिया का ध्यान खींचा है।

युद्ध के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन 3,13,000 लोगों ने दिखाई ताकत
तेहरान। ईरान में शुक्रवार को सरकार के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। सरकारी मीडिया के अनुसार, तेहरान में 3.13 लाख लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया, जबकि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल हसन हसांजादेह ने दावा किया कि छह लाख से अधिक लोग सीमित सैन्य प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करा चुके हैं और प्रशिक्षण में 10 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने ईरानी झंडे लेकर मार्च किया और देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने की तैयारी जताई। सरकार ने इस अभियान को ‘जांफदाये ईरान’ यानी ‘ईरान के लिए जान कुर्बान करने वाले’ नाम दिया है। राज्य मीडिया कई दिनों से लोगों से इसमें शामिल होने की अपील कर रहा था। 
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