{"_id":"6aaf69022da7d2ddeb0a9d2a","slug":"us-china-war-ai-threat-west-asia-pentagon-false-intelligence-report-explainer-hindi-2026-09-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एक्सप्लेनर: ईरान युद्ध के बीच चीन के जहाज पर सेना क्यों भेजने वाला था अमेरिका, एआई कैसे बन सकता था जंग की वजह?","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

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यह पूरा खुलासा अमेरिकी मीडिया संस्थान सीएनएन की रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनियाभर में एआई से पैदा होने वाले खतरे और इसकी सुरक्षा को लेकर किए जा रहे उपायों को लेकर बहस छेड़ दी है। आइये जानते हैं कि जिस घटना को लेकर अब ताजा खुलासे हुए हैं, वह क्या थी? एआई ने क्या रिपोर्ट जारी की थी, जिसने अमेरिका को चीन के खतरे के प्रति अचानक सतर्क कर दिया? अमेरिका ने युद्ध के लिए क्या तैयारी शुरू कर दी थी? कैसे जंग सही समय पर रोकी जा सकी? आइये जानते हैं... विज्ञापन अमेरिका और ईरान के बीच बीते छह महीने से ज्यादा समय से जारी संघर्ष में हाल ही में एक नया मोड़ उस वक्त आया, जब इस जंग की चपेट में चीन तक के आने का खतरा पैदा हो गया। एक हालिया रिपोर्ट में इससे जुड़ा डरावना खुलासा किया गया है और बताया गया है कि इसकी वजह कोई हमला या उकसाने वाली घटना नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिस्टम की गलती बन सकती थी।

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अब जानें- अमेरिका ने कैसे कर ली थी जंग की तैयारी? गलत खुफिया रिपोर्ट मिलते ही अमेरिकी सेना ने चीनी जहाज के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की तैयारी कर ली थी और इसके लिए एक योजना को भी रूप दे दिया गया।

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कैसे अंतिम समय में टला युद्ध का खतरा? ऑपरेशन शुरू होने से ठीक कुछ मिनट पहले, वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्लेषक की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के पीछे के मूल डेटा और स्रोतों की गहराई से जांच की।

इसमें पता चला कि रिपोर्ट एआई चैटबॉट के जरिए बनाई गई थी। इसने जहाज के कार्गो का गलत आकलन किया और उसे परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा बता दिया।

मूल डेटा की जांच के बाद अधिकारियों ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि यह खुफिया रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और गैर-सत्यापित स्रोतों से तैयार की गई थी।

रिपोर्ट के गलत साबित होते ही अमेरिकी सेना ने जहाज पर कब्जा करने के ऑपरेशन को तुरंत रद्द किया और दो देशों के बीच पश्चिम एशिया में एक संभावित जंग को रोक दिया।

हालांकि, इस तीव्र विस्तार के साथ सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेंटागन के अलग-अलग विभाग बिना किसी साझा सत्यापन मानक के अलग-अलग एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं।

कैसे युद्ध का खतरा पैदा कर सकता है सेना में एआई का इस्तेमाल? 1. गलत सूचना और अचानक युद्ध का खतरा

सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक, एआई चैटबॉट ओपन-सोर्स डेटा और गुप्त सिग्नल्स इंटेलिजेंस को मिलाते समय गंभीर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। अगर सैन्य बल एआई की ओर से तैयार किए गए झूठे डेटा के आधार पर तुरंत हमला या हस्तक्षेप करते हैं, तो महाशक्तियों के बीच अनचाहा या सीधा सशस्त्र संघर्ष छिड़ सकता है।



2. मानकीकरण और सत्यापन की कमी

मौजूदा समय में विभिन्न सैन्य और खुफिया एजेंसियां बिना किसी साझा सुरक्षा या सत्यापन मानकों के अलग-अलग एआई टूल का इस्तेमाल कर रही हैं। जब एआई का गलत निष्कर्ष एक मानक खुफिया रिपोर्ट का रूप ले लेता है, तो वह काफी प्रामाणिक लगता है, जिससे सैन्य अधिकारियों द्वारा बिना गहराई से जांच किए जल्दबाजी में निर्णय लेने का जोखिम रहता है।