फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Bangladesh leader Nahid Islam warned government regarding public demands Sheikh Hasina Tarique Rahman

कौन हैं नाहिद इस्लाम?: बांग्लादेश में कराया हसीना का तख्तापलट, अब तारिक रहमान को दी कुर्सी की धमकी

Sun, 20 Sep 2026 10:55 AM IST
अमन तिवारी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ढाका Published by: अमन तिवारी Updated Sun, 20 Sep 2026 10:55 AM IST
सार

बांग्लादेश के छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल नाहिद इस्लाम ने देश की नई सत्ता को जनता की बुनियादी जरूरतों को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नई सरकार जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पाई, तो उसे भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा।

विज्ञापन
Bangladesh leader Nahid Islam warned government regarding public demands Sheikh Hasina Tarique Rahman
नाहिद इस्लाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बांग्लादेश में शेख हसीना की 15 साल पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरे और नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम ने अब देश की नई सत्ता को भी चेतावनी दे दी है। नाहिद ने दो-टूक कहा है कि अगर नई सरकार जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई, तो उसे भी सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा।
विज्ञापन


नाहिद ने नई सरकार को दी चेतावनी
नाहिद इस्लाम ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि सत्ता में बदलाव केवल चेहरों का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को बिजली, साफ पानी, पक्की सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य-अस्पताल सेवाएं, सस्ती शिक्षा और महंगाई से राहत जैसी बुनियादी सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए। नाहिद ने आगाह किया कि अगर नई हुकूमत भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, तो हम एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और इस सरकार को भी पिछली सरकार की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
विज्ञापन


आंदोलन के सबसे बड़े नायक बनकर उभरे नाहिद
गौरतलब है कि इससे पहले बांग्लादेश के बड़े राजनीतिक उथल-पुथल के केंद्र में नाहिद इस्लाम रहे थे। उनके नेतृत्व में ही छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, जिसके दबाव में आकर प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस आंदोलन के दौरान नाहिद को दमन का भी सामना करना पड़ा था। आंदोलन के दौरान 20 जुलाई की सुबह उन्होंने पुलिस पर खुद को गैर-कानूनी तरीके से उठाने का आरोप लगाया था। हालांकि, पुलिस प्रशासन ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया।

उसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी उन्हें एक गाड़ी में बैठाते दिख रहे थे। इस घटना के लगभग 24 घंटे बाद नाहिद एक पुल के नीचे अचेत मिले। नाहिद ने बताया कि पुलिस ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा था कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे।

साथियों को भी बनाया गया निशाना
नाहिद से पहले उनके दो करीबी साथियों- आसिफ महमूद और अबू बकर को भी 19 जुलाई को पकड़ा गया था। करीब छह दिनों तक कैद में रखने के बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। घायल होने के बाद ये सभी एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। लेकिन 26 जुलाई को पुलिस ने अस्पताल से ही इन्हें फिर से पकड़ लिया। पुलिस का तर्क था कि यह कदम छात्रों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नाहिद का आरोप है कि हिरासत में रहते हुए उनसे आंदोलन वापस लेने के वीडियो भी बनवाए गए।


जेल से निकलते ही तेज किया था विद्रोह
पुलिस की गिरफ्त से बाहर आते ही नाहिद ने कदम पीछे खींचने के बजाय प्रदर्शन को और अधिक उग्र कर दिया था। धीरे-धीरे छात्रों का यह सैलाब इतना विशाल हो गया कि शेख हसीना के पास कुर्सी छोड़ने और देश से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वही नाहिद इस्लाम एक बार फिर बांग्लादेश की नई सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और सरकार की कार्यप्रणाली पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed