{"_id":"6294300e3609014b1a5fce17","slug":"iran-america-nuclear-deal-irgc-seizes-greece-tanker-increased-tension-with-america-over-nuclear-deal","type":"story","status":"publish","title_hn":"Iran-America Nuclear Deal: ईरान ने जब्त किए ग्रीस टैंकर, परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ा तनाव ","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 30 May 2022 08:16 AM IST